В БГУ открыли центр робототехники и искусственного интеллекта
Данила Елисеев, студент факультета прикладной математики и информатики БГУ:
Это робот для категории микромаус. Должен проезжать по лабиринту. Сейчас покажу, как он выполняет основные перемещения. Основная задача – проехать лабиринт. Заключается в точном перемещении по лабиринту и распознавании стенок.
Этого робота Данила программировал до четырех ночи, чтобы Ариадус (так называет свое детище автор) двигался корректно и строго по заданным характеристикам. Работой над такими проектами занимаются в БГУ. Там с 2023 года открылся центр робототехники и искусственного интеллекта.
Сергей Марков, заведующий кафедрой многопроцессорных систем и сетей ФПМИ БГУ:
Факультеты тоже выстраивают свои направления в робототехнике совершенно по-разному. У нас это программирование, алгоритмы. Разработка алгоритмов. У мехмата это методы теоретической, прикладной механики. У физического факультета – микроконтроллеры, программирование микроконтроллеров.
А факультет радиофизики занимается разработкой робототехнических устройств для белорусских космических наноспутников. В центре от БГУ собрались любители искусственного интеллекта, победители международных олимпиад, преподаватели и ученые: у всех у них свои задачи и отрасли деятельности. И первые разработки уже есть.
Сергей Марков:
Мы начинали с робокейков, которые могут быть оборудованы сенсорами, камерами, датчиками. Могут двигаться по траектории, отслеживать траекторию, участвовать в соревнованиях на скорость. Потом перешли к роботу-манипулятору.
Стоит понимать, что задача центра не заключается в создании самих роботов. Студенты занимаются разработкой программирования, чтобы эти роботы выполняли поставленные задачи. Для этого используют языки С++, Python. Кроме того, робот, «поведение» которого задают, может существовать только в цифровой реальности, то есть быть приложением. Такой деятельность занимается Владимир, и его детище вошло в республиканский проект «100 идей для Беларуси».
Владимир Пуня, студент факультета прикладной математики и информатики БГУ:
Я увлекаюсь разработкой мобильного приложения. Наше приложение будет представлять собой карту для просмотра маршрута, стоимости, времени поездки на различных видах транспорта. Наше предложение будет отличаться от остальных тем, что оно будет предоставлять возможность просмотра стоимости поездки на общественном транспорте, на автомобиле. И в дальнейшем мы планируем добавить на нашу карту электросамокат.
Все эти разработки имеют практическое применение и могут облегчать жизнь людей в разных отраслях. Их используют при производстве обуви, одежды, сумок, продуктов питания. Ведь машина точнее и быстрее вырежет какую-либо деталь, а человек в это время сможет заняться более кропотливой работой.
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