В БГУ открыли центр робототехники и искусственного интеллекта

Данила Елисеев, студент факультета прикладной математики и информатики БГУ:

Это робот для категории микромаус. Должен проезжать по лабиринту. Сейчас покажу, как он выполняет основные перемещения. Основная задача – проехать лабиринт. Заключается в точном перемещении по лабиринту и распознавании стенок. Этого робота Данила программировал до четырех ночи, чтобы Ариадус (так называет свое детище автор) двигался корректно и строго по заданным характеристикам. Работой над такими проектами занимаются в БГУ. Там с 2023 года открылся центр робототехники и искусственного интеллекта.

Сергей Марков, заведующий кафедрой многопроцессорных систем и сетей ФПМИ БГУ:

Факультеты тоже выстраивают свои направления в робототехнике совершенно по-разному. У нас это программирование, алгоритмы. Разработка алгоритмов. У мехмата это методы теоретической, прикладной механики. У физического факультета – микроконтроллеры, программирование микроконтроллеров. А факультет радиофизики занимается разработкой робототехнических устройств для белорусских космических наноспутников. В центре от БГУ собрались любители искусственного интеллекта, победители международных олимпиад, преподаватели и ученые: у всех у них свои задачи и отрасли деятельности. И первые разработки уже есть. Сергей Марков:

Мы начинали с робокейков, которые могут быть оборудованы сенсорами, камерами, датчиками. Могут двигаться по траектории, отслеживать траекторию, участвовать в соревнованиях на скорость. Потом перешли к роботу-манипулятору.

Стоит понимать, что задача центра не заключается в создании самих роботов. Студенты занимаются разработкой программирования, чтобы эти роботы выполняли поставленные задачи. Для этого используют языки С++, Python. Кроме того, робот, «поведение» которого задают, может существовать только в цифровой реальности, то есть быть приложением. Такой деятельность занимается Владимир, и его детище вошло в республиканский проект «100 идей для Беларуси».