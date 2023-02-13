«Мозг всегда должен трудиться». Как улучшить память?

С годами люди чаще жалуются на проблемы с памятью, списывая забывчивость на возраст. Однако в некоторых случаях виноваты лень и отсутствие занятий, развивающих мозг. Мы выяснили, что поможет улучшить и сохранить способности к запоминанию.

Кристина Бондарь, психолог, научный сотрудник РНПЦ психического здоровья: Память является интегративной характеристикой психики, сквозной психической функцией, которая протекает через все остальные психические функции. Память соединяет наше настоящее с прошлым и будущим, является основой такого познавательного процесса, который влияет на обучение и развитие человека. Чем лучше работает память, тем быстрее работает интеллект.

Если человек целый день сидит на диване перед очередной сериальной «жвачкой», ведет малоподвижный образ жизни, выполняет пусть и очень важную, но рутинную работу, то никакие витамины не помогут улучшить память. Мозг всегда должен трудиться.

Кристина Бондарь:

Если мы будем тренировать память, то будут образовываться новые нейронные связи в головном мозге, это, в свою очередь, влияет на повышение нейропластичности, которая может восстановить поврежденные клетки либо улучшить в принципе работу клеток головного мозга. Память также является важным инструментом для охвата большого объема информации.

Тренируя память, мы замедляем процесс старения головного мозга, потому что есть такое понятие, как нормотипичное старение, когда все психические функции с определенного возраста начинают затормаживаться, работать хуже, снижается концентрация внимания. И чтобы это замедлить, стоит следовать некоторым рекомендациям.