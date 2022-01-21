Дзермант: остудим горячие головы Запада, которые думают, что демонстрация силы помешает нам поддерживать союзника

Новости Беларуси. Напряженная обстановка на евразийском континенте, в том числе ее нагнетание у наших границ, приводит к тому, что мы вынуждены твердо отстаивать свои интересы вопреки любому силовому давлению. Авторская рубрика Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Белорусские миротворцы вернулись из Казахстана домой, успешно выполнив возложенную на них миссию. А значение этой миссии для мира и стабильности в Евразии огромно. Об этом очень доходчиво рассказал Президент Александр Лукашенко, встречая наших военнослужащих на аэродроме Мачулищи. Лукашенко о миротворческой миссии в Казахстане: вся эта операция была разработана двумя президентами – России и Беларуси. Подробнее здесь. Глава государства понятно объяснил суть этой миссии – помочь близкой, союзной стране и ее народу справиться с самой серьезной атакой на государственность в новейшей истории. Да, эта помощь была в большей степени для того, чтобы психологически поддержать руководство Казахстана и правоохранительные органы, чтобы освободить часть личного состава от охраны стратегических объектов для наведения порядка на улицах городов. Операция миротворческих сил ОДКБ, по сути, открывает новую эпоху на нашем пространстве. Это эпоха, в которой уже нельзя будет беспрепятственно совершать цветные революции и государственные перевороты, потому что в случае их попыток придет помощь союзников.

Алексей Дзермант:

Замысел планировщиков событий в Казахстане был масштабен – нужно было взорвать ключевое государство Центральной Азии, чтобы создать колоссальные проблемы для России и Китая. Именно они пострадали бы от последствий того, если бы мятеж удался. Нестабильные границы, распространение оружия и наркотиков, огромное количество беженцев – все это было бы в случае негативного развития ситуации и невмешательства со стороны ОДКБ. Сам Казахстан ждала бы печальная судьба Сирии и Афганистана – гражданская война, создание почвы для появления мощного исламистского движения, распад страны на сепаратистские анклавы. Слава богу, что этого удалось избежать. Операция ОДКБ прошла крайне эффективно и молниеносно, при этом Александр Лукашенко отметил, что планировалась она в кратчайшее время белорусской стороной вместе с российским лидером Владимиром Путиным и министром обороны России Сергеем Шойгу. Это говорит о том, что у Беларуси и России беспрецедентный уровень взаимодействия в военной сфере. Такая скорость и эффективность на сегодняшний день невозможна даже в НАТО. Фактически страны-участницы ОДКБ провели впечатляющие учения, показав образцовую степень слаженности и взаимодействия. И показали всем недругам, что каждая из стран находится под надежной защитой блока, и в случае опасности все другие союзники придут на помощь, которая лишней никогда не будет.

Алексей Дзермант:

Президент говорил не только о реальном успехе наших миротворцев, но и о тех рисках и угрозах, с которыми они могли столкнуться. Уже давно известно, что наши противники не гнушаются самых подлых и низких способов борьбы. В случае с этой операцией была информация о том, что боевикам обещали заплатить большие деньги «за головы» наших и российских военных, а также журналистов. Это отвратительная подлость, но она позволяет понять, с кем мы имеем дело – с теми, у кого нет ничего святого, и именно к этой категории относятся и наши беглые невероятные, которые, похоже, только и ждали, чтобы в нашем миротворческом контингенте были жертвы. Они сами открыто об этом писали. А теперь представьте, что они могут сделать с нашей страной. То же самое, а может быть и хуже, чем то, что мы видели в Алматы: погромы, поджоги, убийства. Но мы у себя этого избежали, проявив в нужное время и в нужном месте необходимую жесткость, и помогли избежать гораздо худшего Казахстану. И это очевидное доказательство того, что мы все делали правильно в августе 2020 года и что мы правильно выбираем союзников и свой вектор развития. Наши люди в основном это уже поняли. Думаю, поймут сейчас и в Казахстане.