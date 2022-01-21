Собрано более 100 сортов. Где в Минске поучаствовать в мастер-классе по уходу за цитрусовыми и купить саженцы?

Новости Беларуси. Лимонный уикенд в ботаническом саду. В выходные минчане могут принять участие в мастер-классе по уходу за цитрусовыми растениями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Деревья уже принесли свои плоды, поэтому при посещении оранжереи все желающие смогут получить особые эмоции и окунуться в летнюю атмосферу. В стеклянной теплице можно оценить разнообразие цитрусовых. Собрано их более 100 сортов. Апельсины, лимоны, мандарины и грейпфруты. Увидеть можно и редкие фрукты – кумкват, цитроны и каламондины.

В течение часа на мастер-классе сотрудники ботанического сада поделятся главными секретами по выращиванию экзотических плодовых деревьев.

Екатерина Атесленко, младший научный сотрудник лаборатории оранжерейных растений Центрального ботанического сада:

Мы дадим посетителям информацию об уходе за растениями, о том, как правильно их размножать, ответим, конечно, на интересующие их вопросы. Покажем, как правильно черенковать и прививать растения цитрусовые, на что обратить внимание, какие-то детали, тонкости. После этого их ждет экскурсия сюда, в лимонарий, где они могут своими глазами посмотреть, как растения произрастают не только в горшечной культуре, но и в грунте.