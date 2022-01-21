Артюх: беглые оппы никак не могут отпустить Беларусь. Предстоящий референдум – хороший способ заработать

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые темы в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рассуждает Юлия Артюх в своей авторской рубрике «Негладко».

Юлия Артюх, СТВ:

Беглые оппы никак не могут отпустить Беларусь и пытаются любыми способами выторговать хоть какую-то подачку от хозяев. И, конечно, предстоящий референдум – это хороший способ заработать для них. Ничего нового они не придумали, как поиграть в крестики-нолики в бюллетене. Что же, ГУБОПиК еще не всех игроманов переловил, но нет предела совершенству.



С нашей жизнью, с судьбой целой страны предлагают поиграть в угоду западным хозяевам, перечеркнуть будущее наших детей. Нет, мы не позволим этого сделать. Забавно, что эти беглые запутались и не понимают, что же лучше: оставить нынешнюю Конституцию или принять новую с поправками. Лукашенко: «Можно же совершить перемены таким образом, что будет хуже, чем в Казахстане, будет как в Украине» – подробности далее.

Юлия Артюх:

И это еще раз доказывает: они не вникают, что хорошо для белорусов, а что плохо. Им просто нужен повод, чтобы выбить очередной грант на свои апартаменты и ужины в ресторане.



Как сказал Президент, мы другие, мир другой, но сюжет политических интриг вокруг нас тот же. Но все же все, что нас не убивает, делает сильнее. И наш опыт, и недавний опыт Казахстана делает нас не только сильнее, но и сплоченнее. Вот и совместные учения «Союзная решимость – 2022» в самом названии дают ответы на возможные возникающие вопросы. Хотя какие тут вопросы? Белорусские миротворцы в составе объединенных сил ОДКБ за сутки были доставлены в Казахстан для помощи. Это ли не союзная решимость, проверенная и доказанная на деле? Дальше, как показывает практика, будет еще интереснее.





Юлия Артюх:

На фоне событий с Украиной – прошлогодний приезд нардепа Шевченко со словами поддержки от несчастного украинского народа, сейчас – приезд представителей гражданского общества Литвы с теми же словами. А если посмотреть на внешний контур – визит министра иностранных дел Германии в Россию, который начался с возложения цветов на могилу неизвестного солдата. Надо сказать, Германия зачастую была деликатна и в отношениях с Россией, и с Беларусью. Знает и помнит свое место в истории. А в Год исторической памяти, объявленный Президентом в нашей стране, мы напомним всем остальным об их месте.