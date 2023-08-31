Дзермант: «Ни один белорус не хочет войны с Польшей, потому что мы славяне»

Алексей Дзермант, политолог: Может быть, нас услышат в Польше. Ни один белорус не хочет войны с Польшей, потому что мы славяне, хотя бы поэтому, мы одного рода. Но, естественно, мы против того, чтобы Польша, как гиена, пожирала Украину, уж тем более раскрывала свою пасть на Беларусь. К сожалению, такой режим шовинистический, милитаристский, и мы хотели бы, чтобы в Варшаве у нас были друзья, а не враги, как сейчас это происходит. И поэтому, кстати, наш Президент обращается в очередной раз к Польше, к руководству Польши и говорит, мы готовы к деэскалации, мы готовы к каким-то мирным жестам, готовы к сотрудничеству. Естественно, взаимоуважительно, пожалуйста, приезжайте, смотрите на наши учения, проверяйте, направлены ли они на вас или это сугубо оборонительное мероприятие. Но что-то мне подсказывает, что наблюдателя они не пришлют, им сейчас это не выгодно. Они хотят именно того, чтобы сделать из нас врага, образ врага.

Алексей Дзермант:

Вот этого они добиваются, это раскручивают по средствам массовой информации, и, к сожалению, наверное, вот пока не пройдут эти злосчастные для них выборы, вряд ли что-то возможно, потому что мы тогда сломаем им всю игру. Может, Президент именно так и делает, показывая, что почему ваши лидеры говорят вам неправду? Мы же открыты, мы можем начать сотрудничество. Но я уверен, что в Польше будут замалчивать эти его слова, не покажут это заседание Совбеза. Ну и если увидят нас, может быть, это будет хорошо, хоть так услышат, надеюсь. Но по крайней мере мы знаем, что мы не имеем какой-то глубинной вражды к славянскому, польскому народу. Мы хотели бы, кстати, чтобы у нас было славянское единство, чтобы никакой американец или германец не понукал теми же поляками, потому что те у них сейчас паны. И поэтому наш Президент отстаивает суверенитет своего государства, уважает суверенитет Польши, но хотелось бы, мы действительно этого хотели бы, уважительного и добрососедского отношения к нам.

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