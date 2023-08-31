Профильный класс под кураторством вуза. Как изменится обучение в новом учебном году?

Новости Беларуси. Уже завтра, 1 сентября, по всей стране прозвенят первые звонки. Стены школ вновь наполнят радостные детские голоса и шелест учебников. Даже сейчас – в последние часы лета – в учебных заведениях многолюдно. Учителя тоже в предвкушении. В 2023 году за парты сядут около 1 миллиона ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше 100 тысяч из них – первоклашки. С каким настроением встречают педагоги, родители и малыши День знаний – в сюжете Дарьи Седун.

Красивая прическа, черные туфельки и любимая юбка – контрольная примерка, чтобы все было идеально. Новый образ и новый статус – уже завтра шестилетняя Софья пойдет в первый класс.

Софья Боровая:

Я в первом классе буду учиться, еще запоминать цифры. Мне нравится эта физика, потому что физика – это научная. И еще ты станешь умной, если будешь много читать книги.

Екатерина Боровая:

От школы хочется в первую очередь, наверное, заинтересованности. Чтобы ребенок был заинтересован, чтобы ему нравилось ходить в школу.

Софья знает, что теперь вставать придется рано, по вечерам вместо любимых мультиков делать домашку, а на уроках внимательно слушать учителя. Но это все – мелочи, ведь в школе будет очень весело, объясняет девочка. Так что портфель собрала еще несколько дней назад. Последний штрих – выбрать для первой учительницы самый красивый букет.

Ирина Анатольевна, дарю вам цветы. Хорошего счастья, чтобы вы улыбались.

Кристина Валентей, ученица Минской средней школы № 52 в этом году переходит в 10 класс. Выбрала инженерный профиль. Накануне первого учебного дня знакомится с одноклассниками. Многие ребята пришли в специализированный класс из других школ. Изучает новое расписание. В программе – физика, математика. А еще – факультативы, на которых школьники будут осваивать инженерные программы и посещать производства

Кристина Валентей, ученица средней школы № 52 г. Минска:

Я давно для себя решила, что хочу попробовать в профильном классе побыть. Мне было тяжело изначально переходить в новый класс. Новый коллектив, еще оказалось, что очень мало человек – тоже было немного страшно. Но потом уже все так образовалось, и я уверена, что мне будет комфортно. Очень рада, что тут оказалась, мне повезло.

Татьяна Канашевич, начальник центра развития инженерного образования и организации учебного процесса БНТУ:

Наш университет назначен координатором, поэтому мы планируем очень плотно работать с учреждениями образования. Запланирована такая комплексная профориентационная работа и комплексная экскурсионная программа, которая будет в связке с профориентацией знакомить будущего абитуриента с тем, что он выбирает профессию, которая потом реализуется вот на таком-то предприятии.

К таким серьезным новшествам в 52 школе готовились все лето. Для будущих инженеров – целое образовательное пространство. Закупили новые компьютеры, установили 3D-принтер.

Оксана Цуран, директор средней школы № 52 г. Минска:

Дети должны правильно выбирать профессию, то есть они должны быть мотивированы и понимать, чем они хотят заниматься, чем они будут заниматься. Для того чтобы, когда ребенок поступал в высшее учебное заведение, либо среднее специальное, у него не было разочарований. Поэтому мы очень тесно работаем с колледжем и высшими учебными заведениями именно по профориентации.

Завершающим этапом подготовки в школах страны стали педсоветы. Накануне линейки важно обсудить последние вопросы, сверить планы и утвердить программы. Все, чтобы влиться в учебную колею как можно быстрее.

Ирина Каржова, заместитель начальника главного управления Министерства образования Беларуси:

Задача, чтобы школы развивались планомерно, динамично, те нововведения, которые вводятся, должны быть плавными, продуманными и выверенными. Задача, которая стоит перед учителями в этом учебном году, – обеспечить качественное образование, создать в учреждениях образования здоровье сберегающую и безопасную среду.