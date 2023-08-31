«В суете мы теряем важное». Директор колледжа искусств – про вечные ценности, творчество и современных женщин

Ирина Махалева, директор Гродненского государственного колледжа искусств:

Сегодня действительно мир быстро двигается. Люди спешат успеть все. Сегодня у нашей молодежи, да и не только у молодежи, клиповое мышление. Скажем так, вспышка, вспышка, вспышка. В этой суете мы иногда теряем важное – общение друг с другом. Ведь проще написать эсэмэску, кинуть смайлик, чем пообщаться, поговорить с человеком. Многое теряем. Сегодня наша первоначальная задача – не останавливать молодежь, нет, но обратить ее внимание, сколько всего остается у них за спиной, сколько всего остается сбоку, пока они бегут, бегут туда, куда не всегда им нужно. В этой спешке самое главное – не потерять человечность, не потерять свои корни, не потерять уважение к той культуре, в которой ты воспитываешься. Осознать, что это все быстро уходящее. А то, что остается с нами, это настоящие, непреходящие ценности: это семья, это любовь к ближнему своему, к своим детям, к своим родным. Любовь к традициям, которые воспитывались из поколения в поколение и передавались. Я хочу, чтобы наша молодежь была лучше, чтобы они оставались людьми. А чтобы оставаться людьми, надо всегда помнить, кто ты есть.

Семья у меня очень интересная. У меня папа военный, он полковник, а мама у меня педагог. Не просто педагог, а педагог вокала. Понятно, откуда такая тяга к этому виду искусства. Конечно, моим первым учителем была мама, которая учила меня своим примером. В тесных семейных кругах (а папа очень любил, когда мама пела) мама брала аккордеон, исполняла любимые папины песни. И мне так нравилось, что я всегда хотела быть похожей на маму. Я хотела быть артисткой. Моя карьера началась тогда, когда я пришла в колледж, поступила на музыкальное отделение. С этого момента преподаватели заметили некую искру таланта и уже вели меня не просто как будущего учителя музыки, а конкретно как вокалиста. Впоследствии поступила в университет, закончила, но связала свою деятельность с педагогической карьерой. Поэтому я стала преподавателем вокала.

Самое сложное в этой деятельности педагога, педагога, который обучает детей искусству, – это не только понимать самому, что ты делаешь, но еще любить это дело, любить детей, которым ты это преподаешь. Сложно? Да. Очень. Хороший педагог – это тот педагог, который учит своих детей оставаться самими собой, при этом обучая их профессионализму. Очень важно, чтобы педагог своим примером не заставлял ребенка быть своей копией, а увидел в нем личность, поддержал эту личность и развил ее, научил тому, что он знает, но самое главное, научил этого ученика учиться, чтобы в дальнейшем будущий профессионал умел сам себя саморазвивать. Талант, конечно, виден сразу, но нет неталантливых детей. Все дети талантливы, нужно только в определенный момент увидеть, подхватить, заинтересовать ребенка. Потихонечку, маленькими шажками вести вперед к его успеху. Самое главное для ребенка – это почувствовать этот успех, почувствовать, что он нужен, что его оценили. Тогда этот талант действительно разовьется. Моя работа подразумевает работу вне работы. Концертная деятельность сегодня никак к моей работе как к директору колледжа уже не относится. Тем не менее концерты мы продолжаем, но уже в качестве, может, где-то режиссера, в качестве помощи, в любом случае мы работаем с концертами. Естественно, есть у меня интересы просто как у личности. Я люблю читать, заниматься домашним хозяйством. Я очень люблю цветы, я их выращиваю. Наверное, будет неожиданностью, но я очень люблю реставрировать старинную мебель.

Наталья Чеботаревич, методист Гродненского государственного колледжа искусств:

Ирина Александровна – руководитель, который совмещает в себе творческий подход и ответственность. Это неспроста, потому что колледж на виду у всего города и всей области. Наши учащиеся и преподаватели на всех концертных площадках. Ирина Александровна, конечно, за годы работы в колледже сохраняет традиции, которыми богато наше учреждение образования, но и привнесла свои новые идеи, какие-то современные творческие подходы, которые мы стараемся реализовать.

Ирина Махалева:

Сложно руководить талантливым коллективом, когда в этом коллективе есть знаменитые художники, работают потрясающие хореографы, великолепные вокалисты. И самое главное в руководстве данным коллективом – не мешать людям работать, поддерживать, видеть. Самое главное, чтобы этот коллектив был настроен на позитивную работу. На все надо смотреть с оптимистической точки зрения. Не получается сегодня, значит мало работали, будем делать это завтра, получится обязательно. Мы очень много общаемся с нашими детьми. Хотя детьми их уже сложно назвать. Это уже подростки. Они очень интересные, они творческие. Они позитивные, они нестандартно мыслят, мы учимся друг у друга. Они у нас, взрослых, а мы у них. У нас такой творческий тандем.

Искусство, наверное, в каждую жизнь вносит нотку радости, нотку красоты, нотку внутреннего духовного волнения. И не важно, кто ты: ты человек искусства или ты стоишь у станка, искусство любят все, может, не все понимают, но тянутся к нему многие. Поэтому наша задача как людей искусства – нести, объяснять, прививать людям любовь, прививать понимание, ну и просто радовать. Сегодня понятие «искусство» часто подменяется, пропагандируют это искусство не те люди, которые действительно владеют. Мы видим очень много певцов бесталанных, без голоса. И они транслируют этот опыт. И наша молодежь хватает его. Да, они потом разбираются, что это не то, но первоначально они все равно подхватывают это. Наверное, сегодня очень сложно, потому что наша молодежь имеет большой доступ к информации, многие им рассказывают, как надо. А знают ли эти многие, как надо? Тут тоже встает большой вопрос. И перед нами, перед женщинами, перед обществом встает задача разъяснять, показывать на примерах. Наши учащиеся доносят интересные виды искусства, как народная хореография. Ведь нам кажется, что это забытый вид искусства. Но как нам нравится, когда на сцене танцуют народный танец. Все аплодируют, люди вспоминают, это наши исторические корни.