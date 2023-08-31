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Газ пришёл в Париж! В агрогородок Поставского района провели голубое топливо

31 августа 2023 18:14
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Новости Беларуси. Уровень жизни в сельской местности должен быть максимально приближен к городским. На это направлена социальная политика нашего государства. Мобильные ФАПы, станции обезжелезивания, электро- и газофикация населенных пунктов. 31 августа голубое топливо пришло в агрогородок Париж Поставского района Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский Париж стал четырехсотой по счету деревней севера страны, куда подвели газ.

Газ пришёл в Париж! В агрогородок Поставского района провели голубое топливо-1

Здесь проживает более сотни человек, есть школа, почта, Дом культуры. Эти социальные объекты также планируется в перспективе перевести на природный газ. Газификация населенных пунктов – это реализация государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда». Газопровод, который подвели к Парижу, обеспечит голубым топливом еще и близлежащие деревни Дуниловичи и Осиногородок. И даст новый импульс развитию этих населенных пунктов.

Газ пришёл в Париж! В агрогородок Поставского района провели голубое топливо-4

Татьяна Вайткевич, жительница агрогородка Дуниловичи:
Многие работают за пределами населенного пункта, дома тепло, то есть они возвращаются в теплый дом, ну и тарифы. Скажем так, это неудобно, когда ты заказываешь баллоны постоянно, их привезут, надо, чтобы кто-то был дома. Здесь постоянно доступ к газу, то есть люди очень довольны. Для нас это большое благо, конечно.

Газ пришёл в Париж! В агрогородок Поставского района провели голубое топливо-7

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
За последние несколько лет 5 тысяч километров трубопроводов проложено. Это достаточно емкая цифра. И вот 400 населенных пунктов, более 200 тысяч домов газифицировано. Я думаю, что это достойный показатель. Больше возможностей для мелких предприятий стать более успешными, конкурентоспособными, поэтому это и есть развитие.

До конца года на севере страны газифицируют еще четыре населенных пункта: в Витебском, Лиозненском и Оршанском районах.

# Газопровод # общество # Александр Субботин # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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