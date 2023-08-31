Газ пришёл в Париж! В агрогородок Поставского района провели голубое топливо

Новости Беларуси. Уровень жизни в сельской местности должен быть максимально приближен к городским. На это направлена социальная политика нашего государства. Мобильные ФАПы, станции обезжелезивания, электро- и газофикация населенных пунктов. 31 августа голубое топливо пришло в агрогородок Париж Поставского района Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский Париж стал четырехсотой по счету деревней севера страны, куда подвели газ.

Здесь проживает более сотни человек, есть школа, почта, Дом культуры. Эти социальные объекты также планируется в перспективе перевести на природный газ. Газификация населенных пунктов – это реализация государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда». Газопровод, который подвели к Парижу, обеспечит голубым топливом еще и близлежащие деревни Дуниловичи и Осиногородок. И даст новый импульс развитию этих населенных пунктов.

Татьяна Вайткевич, жительница агрогородка Дуниловичи: Многие работают за пределами населенного пункта, дома тепло, то есть они возвращаются в теплый дом, ну и тарифы. Скажем так, это неудобно, когда ты заказываешь баллоны постоянно, их привезут, надо, чтобы кто-то был дома. Здесь постоянно доступ к газу, то есть люди очень довольны. Для нас это большое благо, конечно.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

За последние несколько лет 5 тысяч километров трубопроводов проложено. Это достаточно емкая цифра. И вот 400 населенных пунктов, более 200 тысяч домов газифицировано. Я думаю, что это достойный показатель. Больше возможностей для мелких предприятий стать более успешными, конкурентоспособными, поэтому это и есть развитие.

До конца года на севере страны газифицируют еще четыре населенных пункта: в Витебском, Лиозненском и Оршанском районах.