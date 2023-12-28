Дзермант: нам повезло с Президентом. Он войдёт в историю как великий отец белорусской нации

Алексей Дзермант, политолог:

Никогда ни один лидер не мог бы управлять страной столько, если бы он не имел отклик от людей, если бы его не поддерживал тот самый глубинный народ. И наш лидер, наш Президент, относится к числу тех людей, которых выбрала судьба. По сути, подняла судьба, может, не с самой высокой позиции. Тем не менее свою великую роль он выполняет как никто другой. И не хочу я загадывать, хотя должен по профессии, что будет дальше. Я уверен, что Лукашенко войдет в историю как великий отец белорусской нации. И наша задача – не просто прогнозы: сбудется – не сбудется. Это претензии и требования прежде всего ко мне и ко всем нам, кто хочет себя ассоциировать с Лукашенко и его линей. Сохранить, не дать это все разрушить, а наоборот, продолжить и приумножить. Если мы это сделаем, дорогие белорусы... Вот таких наций в мире немного на самом деле. Кто-то пытался, не получилось. Мы про это должны думать. Нам повезло с ним. Все про это говорят. Завидуют нам, хотят такого же Президента. Поэтому мы иногда и не задумываемся над тем, как нам повезло, где нам повезло. Лукашенко с нами, и дай Бог, как можно дольше.

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