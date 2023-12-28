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Наталья Кочанова провела встречу с членами совета старейшин при Совете Республики

28 декабря 2023 18:57
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Предстоящая электоральная кампания, развитие регионов, социальной сферы. Об этом и не только сегодня, 28 декабря, шла речь во время встречи Натальи Кочановой с членами Совета старейшин при Совете Республики. Собираться в таком составе – предновогодняя традиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Наталья Кочанова провела встречу с членами совета старейшин при Совете Республики-1

На повестке – итоги работы верхней палаты парламента, а также планы на новый 2024-й. В уходящем году Беларусь сделала большой шаг вперед по многим направлениям: от промышленности до сельского хозяйства. Заметно преобразились регионы. Во многом укрепилось благосостояние людей, появились новые объекты здравоохранения, образования и другие. Как подчеркнет спикер Совета Республики, развитие всех областей должно идти равномерно.

Наталья Кочанова провела встречу с членами совета старейшин при Совете Республики-4

Надежда Ермакова, член совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Намного вперед мы продвинулись во всех направлениях. Посмотрите, у нас выросли доходы населения, у нас нет инфляции, которая раньше была, сегодня полны магазины продуктами. Контроль идет за ценами, и у нас нет этого роста цен. Нет возмущения народа, что завтра все обрушится, будет девальвация или инфляций все съест, наши доходы.

Наталья Кочанова провела встречу с членами совета старейшин при Совете Республики-7

Совет старейшин при Совете Республики – структура уникальная. В ее составе опытные законодатели, которые не остаются в стороне от жизни страны и всегда готовы поделиться своими знаниями и мудростью.

# Государственная политика # общество # Наталья Кочанова # Надежда Ермакова

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