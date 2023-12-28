Карпенко: функции ЦИК были значительно расширены в 2023-м

Электоральная кампания – 2024 вошла в активную фазу. Как проходит этап выдвижения кандидатов, кто приедет для наблюдения за выборами и каким в целом выдался для Центральной избирательной комиссии уходящий год? Ответы в проекте «Понятно про выборы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каким выдался 2023 год для Центральной избирательной комиссии?
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Этот год был очень важный с точки зрения трансформации избирательной системы. Это не только проведение самого единого дня голосования, появление такого нового представительного конституционного органа народовластия как Всебелорусское народное собрание и выборы в этот орган делегатов, но еще и значительно были расширены функции Центральной избирательной комиссии. В частности, на Центральную избирательную комиссию была возложена функция правового просвещения граждан и молодежи. У нас появился Молодежный совет при ЦИК.
Кроме этого, мы сегодня отвечаем за методическое обеспечение подготовки кадров для предстоящих электоральных компаний. И в этом плане мы сделали тоже очень важный шаг: в Академии управления создали центр по работе с населением и избирательному процессу, который на постоянной основе готовит потенциальных организаторов выборов. Также очень важный год был с точки зрения того, что мы разработали и Указом Президента были утверждены геральдические символы Центральной избирательной комиссии.
Это тоже очень важно и с точки зрения узнаваемости в Республике Беларусь, что есть такой орган, который работает на постоянной основе и который занимается вопросами и анализа избирательного законодательства, и методическим обеспечением, и образовательными программами, и организацией самих электоральных кампаний. Но и с точки зрения международного сотрудничества, потому что узнаваемые символы на международной арене – это продвижение нашей страны, нашего авторитета в международных организациях. Сегодня набирает очень такой, на мой взгляд, серьезный опыт – новое объединение постсоветского пространства – Консультативный совет избирательных органов стран СНГ. В этом году прошло первое заседание этого консультативного органа, который, кстати, был создан главами наших государств. Ратифицировано это соглашение было национальными парламентами наших стран. Здесь нужно отметить, что нам с лета 2024-го по лето 2025 года предстоит председательство в этом Консультативном совете.
Для нас этот 2023 год был достаточно активным, достаточно продуктивным, достаточно наполненным различной профессиональной деятельностью с точки зрения продвижения и развития избирательной системы Республики Беларусь.
Эксклюзивное интервью с председателем ЦИК Игорем Карпенко смотрите здесь.