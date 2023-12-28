Карпенко: функции ЦИК были значительно расширены в 2023-м

Электоральная кампания – 2024 вошла в активную фазу. Как проходит этап выдвижения кандидатов, кто приедет для наблюдения за выборами и каким в целом выдался для Центральной избирательной комиссии уходящий год? Ответы в проекте «Понятно про выборы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Этот год был очень важный с точки зрения трансформации избирательной системы. Это не только проведение самого единого дня голосования, появление такого нового представительного конституционного органа народовластия как Всебелорусское народное собрание и выборы в этот орган делегатов, но еще и значительно были расширены функции Центральной избирательной комиссии. В частности, на Центральную избирательную комиссию была возложена функция правового просвещения граждан и молодежи. У нас появился Молодежный совет при ЦИК.

Кроме этого, мы сегодня отвечаем за методическое обеспечение подготовки кадров для предстоящих электоральных компаний. И в этом плане мы сделали тоже очень важный шаг: в Академии управления создали центр по работе с населением и избирательному процессу, который на постоянной основе готовит потенциальных организаторов выборов. Также очень важный год был с точки зрения того, что мы разработали и Указом Президента были утверждены геральдические символы Центральной избирательной комиссии.