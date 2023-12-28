Следующая остановка – Бобруйск! Марафон «Наши дети» шагает по стране

Ежедневно на маршруте марафона «Наши дети» зажигаются новые маяки заботы и тепла. Общими усилиями в эти дни взрослые помогают Деду Морозу отвечать на письма юных белорусов конкретными подарками и делами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За время существования доброй традиции тысячи детей не потеряли веру в то, что каждый из них нужен своей стране и имеет все шансы быть счастливым.

В бобруйском детском доме переполох с самого утра. Праздник топчется на пороге и от предвкушения чуда в глазах детей трепет и волнение. Последние приготовления: реквизит для сказочных персонажей, локоны для девочек и, конечно, грим. Театр здесь начинается не с вешалки, а с настоящей афиши.

Елка, новогодние декорации, шелест новых костюмов (их пошили специально для праздника), разноцветные солнечные зайчики. Любимая сказка, спряталась за дверями и ждет приглашения.

Иван Свидрицкий:

Сказка о том, как Буратино спасал своих друзей, близких. Она учит доброте, что надо защищать друг друга.

Сегодня в бобруйском детском доме находится 41 ребенок. Пусть даже маленькая, но своя роль на сцене досталась каждому. Уже много лет учреждение поддерживает Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Сделать так, чтобы дети чувствовали себя как дома – задача, с которой взрослые справляются на отлично. Сладкие подарки, принтер, рюкзаки и целый день шопинга. Унести все презенты не хватает рук.

Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Они получают все в нашей стране, чтобы жить, учиться и в дальнейшем строить ее будущее.

Марина Шарко, директор Детского дома Бобруйска:

Мы получили сертификаты на приобретение детской одежды и обуви. Самое главное в этом моменте, что дети сами пойдут в магазин.