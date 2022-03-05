Дзермант: мы удерживаем ситуацию, чтобы Россия смогла провести очистку от бандеровщины и неонацизма в Украине

Запад продолжает давить по всем фронтам, вводить санкции и ограничения. Однако расстроить это может только узкую прослойку оторванных от народа людей, чьим смыслом жизни стало одно лишь потребление. Большинство же белорусов предпочитают жить по нашей идеологии, которая выработалась в ходе подготовки новой Конституции. 4 марта масштабная кампания завершилась. Президент своей подписью зафиксировал итоги референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каково значение этого события и как нам противостоять западной цивилизации? Об этом рассуждают Григорий Азаренок и Алексей Дзермант. «Тайные пружины политики 2.0». Люди боятся войны. Но белорусы – мирные люди, и у нас нет агрессивных настроений

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Алексей, вы вчера присутствовали во Дворце Независимости на таком эпохальном, историческом мероприятии, то есть Беларусь открывает новую страницу своей истории. Какие у вас впечатления от речи Президента, от его идеологического посыла, внешнеполитического? Алексей Дзермант, философ, политолог:

Выступление было такое духоподъемное. Мне понравилось, что он назвал Конституцию идеологией нашей страны. А там действительно есть эти киты, на которых зиждется наше государство: это государственный антинацизм и память про нашу Победу (это очень серьезное знамя, особенно в теперешнем мире), это традиционные семейные ценности (мы видим, насколько Запад деградировал и выродился в этом смысле), это социальное государство. Эти три кита, которые в Конституции в таких идеологических статьях прописаны, мне кажется, это и продолжение нашей линии, и их закрепление в качестве закона, нормы. Это очень было важно. Григорий Азаренок:

Было сказано: «Мы отвергаем либералистическую идеологию». Вот так Президент и сказал, мне очень понравилось. Что это такое – либералистическая, западная, модная, как было сказано, идеология? Что она в себя включает? Это же антимир, антиценности. Они же в конечном итоге ведут к уничтожению человечества. Алексей Дзермант:

Эти антиценности включают в себя деконструкцию человека. Это не человек, как мы его воспринимаем в нашей культуре, часть коллектива, часть общества, часть какой-то культуры нашей национальной, религиозной, часть семьи. Для них человек – это просто атом, с которым можно делать все что угодно. А еще лучше подсадить его на потребление, как на наркотик, и чтобы он только про это и думал. Антиценности – это действительно отрицание коллективных общностей. От семьи до цивилизации, религиозной общности. Они все это уничтожают внутри себя. И поэтому в якобы стремлении к свободе некой они уничтожают настоящую природу человека. Вот что такое либералистические ценности. Григорий Азаренок:

И вот они сейчас воюют в прямом смысле против нашей цивилизации. Уже идет горячая фаза этой войны у наших славянских братьев в Украине.

Алексей Дзермант:

В России начинается патриотический подъем. Да, понятно, что где-нибудь в Москве либералам это все неприятно, но простой народ – я вижу, начались акции в поддержку армии, начали уже задумываться реально про импортозамещение, то есть начать производить ту продукцию, которая Россия может делать. У нас, да, есть определенная тревога. Люди боятся войны. Есть, это понятно. Но белорусы – мирные люди, и у нас нет агрессивных настроений. Тем не менее мы все понимаем, что нужно держать строй вместе с Россией, внутри общества сплотиться вокруг лидера. Нужно слушать только его. Если наши войска там не воюют, значит, так и есть. Если мы обязаны защищать наши границы и России спину прикрывать, то так и есть. Нечего паниковать. Все нормально. Мы защищаем свою родину. Это нужно понять. Не паниковать. А если говорить про глобальный контекст, то мы под защитой России, под ядерным зонтиком. Кто сунется, получит по зубам конкретно. Поэтому наша задача – сейчас в экономике держать строй, в информационном плане не вестись на фейки и сплотиться вокруг лидера. Это сейчас самое важное. «Если бы чуть-чуть мы где-то там просели, атака бы пошла через нас» Григорий Азаренок:

Были сказаны Президентом очень важные слова. Их надо проанализировать. Удержав ситуацию здесь, не допустив здесь войны, не допустив здесь огня, гибели, смертей, мы спасаем от будущей войны всю Восточную Европу и, возможно, весь мир. Алексей Дзермант:

Если бы мы не удержались, у нас бы произошел тот самый конфликт, что и в Украине. Полыхали бы здесь – значит, все это междуморье, между Балтикой и Черным морем, ополчилось бы на Россию. И началась бы глобальная война. Сейчас мы удерживаем ситуацию, чтобы Россия смогла провести вот эту очистку от бандеровщины и неонацизма в Украине. А затем мы будем помогать восстанавливать мирную жизнь. Без нас тоже не обойдется здесь. Мы будем украинцам помогать: и сеять, и пахать, и производство восстанавливать. Но сейчас важно держать эту границу. Если бы чуть-чуть мы где-то там просели, атака бы пошла через нас. НАТО, поляки, литовцы уже готовы были бы сюда ворваться, но мы держим эту границу, мы показываем: ребята, у нас очень сильная армия и Россия нам поможет. Поэтому не лезьте, пусть Россия разберется с этой тьмой, которая окутала сейчас Украину.

Григорий Азаренок:

Вы говорили про московский бомонд, который якобы сейчас выступает за мир. Но просто они предатели своего отечества, они плюют и бьют в спину русским войскам. Но об этом уже сказано было более 100 лет назад святителем Феофаном Затворником, чьи иконы висят в наших православных храмах. Вот я зачитаю. «Но ведь народа у нас достанет, и деньжонок подсоберем по грошику, и генералы найдутся. Чего же тут трусить? У турок, конечно, будет множество англичан, поляков и других уродов. Но все же… Слышно, что и в Москве, и в Питере у вас немало лиц, которые не благоволят к войне, и даже к самому заступничеству нашему. Это должно быть выродки какие-нибудь. Ибо я не вижу и не слышу, чтоб хоть где-нибудь было какое колебание в народе и среди всех провинциалов. Есть и тут лица с «высшими взглядами», но и это все грошовый народ…» Вот святитель, православный святой. Это он говорил о войне на Балканах. Алексей Дзермант:

Да, мы все понимаем, что сейчас момент истины и для людей верующих, и для людей светских. Важно сейчас поддерживать свою родину. Если Россия проиграет, мы станем рабами Запада Григорий Азаренок:

Давайте обрисуем для людей, что случится, если Россия в этом глобальном противостоянии проиграет. Мы, конечно же, рухнем вместе с ней. И что воцарится в мире, что это будет за мир? Алексей Дзермант:

Отвечу просто. Мы станем рабами, рабами Запада, над нами начнут издеваться. Да, какую-то небольшую прослоечку коллаборантов они возьмут к себе и даже где-то пригреют, но остальной наш народ будет на положении рабов. Они будут эксплуатировать нас, все мозги выкачивать, будут растворять в своей культуре и принуждать к этим псевдоценностям. Они заберут наших детей, то есть наше будущее будет уничтожено. Именно за это мы сейчас сражаемся. За наше будущее, за светлую перспективу того, что мы отстаиваем свое право быть народом, быть государством, за наш голос в мировых делах. И вот этого всего мы лишимся, если не победим.