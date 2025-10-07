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Лукашенко поздравил Путина с днём рождения

07 октября 2025 06:11
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Заложенные совместными действиями основы отношений союзничества и стратегического партнерства между Беларусью и Россией послужат надежным ориентиром для будущих поколений граждан двух государств. Уверенность в этом высказал Александр Лукашенко в поздравлении с днем рождения российскому коллеге Владимиру Путину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Путина с днём рождения-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Российский народ прочно связывает с Вашим именем значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, рост авторитета и усиление роли России в мире. 

Принципиальность и целеустремленность, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность Родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали Вам всенародное признание в обществе и уважение зарубежных коллег.

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемых сил и энергии для новых успехов на высшем государственном посту.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин

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