Лукашенко поздравил Путина с днём рождения

Заложенные совместными действиями основы отношений союзничества и стратегического партнерства между Беларусью и Россией послужат надежным ориентиром для будущих поколений граждан двух государств. Уверенность в этом высказал Александр Лукашенко в поздравлении с днем рождения российскому коллеге Владимиру Путину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Российский народ прочно связывает с Вашим именем значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, рост авторитета и усиление роли России в мире.

Принципиальность и целеустремленность, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность Родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали Вам всенародное признание в обществе и уважение зарубежных коллег.