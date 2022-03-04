«Известны случаи проявления расизма». Что происходит с белорусами, которые находятся в Украине?

Новости Украины. Девятые сутки продолжается российская военная спецоперация в Украине. В ряде источников сегодня появилась информация о том, что Зеленский покинул страну и выехал в Польшу. Тем временем гуманитарная ситуация во многих районах близка к катастрофической. Многие пытаются уехать. Но помогать в эвакуации своим гражданам Киев не спешит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока США напичкивает Украину оружием и наемниками, Запад вообще перестал как-то оценивать происходящее. При этом на большей части территории Украины – гуманитарная катастрофа. Тяжелее всего в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе. И это при том, что Россия уже доставила 217 тонн различных гуманитарных грузов. За сутки тысячи людей получили наборы с едой и товарами первой необходимости. Официальному Киеву откровенно наплевать на свой народ. Украинские чиновники отказались помогать с эвакуацией мирных жителей. По данным Минобороны России более 7,5 тысячи иностранцев удерживаются в украинских городах в качестве заложников. Среди них немало и белорусов.

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН:

Граждане Беларуси и России, в частности все мужчины старше 18 лет, сталкиваются с огромными проблемами при попытках выезда из Украины. Украинские власти не выпускают их из страны, россияне и белорусы фактически удерживаются в качестве заложников. Известны также случаи проявления расизма и дискриминации, избиения и выкидывания через границу иностранных граждан польскими пограничниками.