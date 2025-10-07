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Более 500 тыс. тонн картофеля собрали аграрии Беларуси

07 октября 2025 06:06
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Работу в полях продолжают аграрии. По информации Минсельхозпрода, в Беларуси накопано уже более полумиллиона тонн картофеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урожайность составляет около 320 центнеров с гектара, это почти на четыре центнера больше прошлогоднего показателя. В этом году картофелю уделяется особое внимание. В связи с возникшими весной проблемами с этой культурой ее площади увеличили. 

По оценкам специалистов, в общественном секторе этой осенью будет собран миллион тонн картофеля, что на треть больше, чем в 2024-м. А вместе с вкладом населения получится 3 миллиона 300 тысяч тонн. Уборка второго хлеба организована таким образом, чтобы использование техники было рациональным и максимально эффективным.

# Уборочная кампания

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