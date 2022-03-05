Горел в танке, получил три ранения и контузию. История героя-танкиста, имя которого носит одна из улиц в Уручье

Новости Беларуси. В 2022 году Беларусь отпразднует 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эту победу советский народ заплатил высокую цену: миллионы человеческих жертв, тысячи разрушенных городов и неисчислимое количество искалеченных судеб. Но за цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Улица Гинтовта расположена в Первомайском районе Минска параллельно проспекту Независимости, между улицами Уручской и Городецкой. Ее протяженность около 2 километров. Это имя улице было присвоено 23 марта 1990 года в честь Витольда Михайловича Гинтовта, советского танкиста, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза.

Витольд Гинтовт родился 7 марта 1922 года в деревне Слободщина Минского района в крестьянской семье. Окончил 7 классов. Работал трактористом и комбайнером. Был призван в Красную армию с 1940-го, учился в полковой школе в Котовске. В 1941-м воевал на Калининском направлении. Его первый серьезный бой вблизи деревни Рябиновка продолжался более трех часов. Маневрируя, механик-водитель подставлял под ответный огонь лобовую броню танка. В итоге Гинтовт с экипажем подбили более десятка танков и бронемашин. По армии тут же разошлась листовка, в которой говорилось, что в результате боя «тридцатьчетверка» получила 17 попаданий, а танк и экипаж уцелели благодаря мастерству и мужеству механика-водителя.

В следующем бою, поддерживая окопавшуюся пехоту, машина Гинтовта, подбив два вражеских танка и смяв орудие врага, попала в западню. Мотор заглох. Немцы натянули на танк брезент, облили его керосином и подожгли. Но в этот момент механик-водитель Гинтовт сумел запустить двигатель и начал гусеницами давить гитлеровцев. Машина вырвалась из кольца, но уходящий танк получил снаряд в кормовую броню. Из всего экипажа чудом остался в живых только Витольд. Раненый, он все же привел подбитую машину к своим. Так на гимнастерке танкиста появилась его первая медаль «За отвагу». А уже летом 43-го за участие в Курской битве Гинтовт был награжден орденом Отечественной войны I степени.

Из наградного листа:

За период с 3 по 12 августа 1943 года В.М. Гинтовт проявил себя смелым и мужественным воином. Его грозная машина работала безотказно и постоянно находилась в боеготовности. В районе деревни Стрелецкое в составе экипажа уничтожил 4 орудия 135 мм, 2 танка Т-4, солдат и офицеров до 20 человек. В районе деревни Мурафа экипаж уничтожил 8 автомашин, из них 4 – с мотопехотой, 1 самоходное орудие, солдат и офицеров до 60 человек. Достоин правительственной награды – ордена Отечественной войны I степени.

Всего Гинтовт и его экипаж уничтожили 21 немецкий танк, из них 4 тяжелых «Тигра». А еще 4 самоходных артиллерийских установки, 27 орудий, 80 автомашин и более сотни солдат и офицеров противника. Экипаж Гинтовта первым вышел на государственную границу Румынии. Первыми 4 марта танкисты 45-й гвардейской танковой бригады вышли и на побережье Балтики и отослали флягу морской воды в Военный совет фронта. Когда его танк вместе с другими войсками подошел к Рейхстагу, позади были бои под Ржевом, Москвой и на Курской дуге, форсирование Вислы, Влтавы и Одера, освобождение городов и сел Чехословакии, Румынии, Украины и Польши и еще более 100 танковых атак. Витольд Гинтовт дважды горел в танке, получил три ранения и контузию. 24 апреля 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых задач и за проявленные при этом мужество и героизм старшине Гинтовту были вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».