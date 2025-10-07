Акции протеста из-за падения уровня жизни прошли в Венгрии

В Венгрии прошли акции протеста из-за падения уровня жизни. Экономические трудности и рост цен усиливают давление на правительство, а политика Центрального банка ограничивает возможности для снижения процентных ставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая масштабная акция состоялась в столице страны Будапеште. Тысячи людей собрались в центре города перед зданием парламента, требуя от правительства остановить рост инфляции. По мнению демонстрантов, нынешние власти неспособны взять ситуацию под контроль и решить накопившиеся проблемы. Кроме того, протестующие потребовали провести весной будущего года парламентские выборы максимально честно и открыто.