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Акции протеста из-за падения уровня жизни прошли в Венгрии

07 октября 2025 06:27
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В Венгрии прошли акции протеста из-за падения уровня жизни. Экономические трудности и рост цен усиливают давление на правительство, а политика Центрального банка ограничивает возможности для снижения процентных ставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая масштабная акция состоялась в столице страны Будапеште. Тысячи людей собрались в центре города перед зданием парламента, требуя от правительства остановить рост инфляции. По мнению демонстрантов, нынешние власти неспособны взять ситуацию под контроль и решить накопившиеся проблемы. Кроме того, протестующие потребовали провести весной будущего года парламентские выборы максимально честно и открыто.

# Акции протеста

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