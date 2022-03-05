«Записочку пишем и бросаем в огонь. Оно сбывается». Вот как минчане встречают весну

Новости Беларуси. К концу подходит масленичная неделя. На городских площадках столицы развернули праздничные ярмарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно активно традиционный праздник отмечают на выходных.

Как и принято, люди проводят день в кругу близких и друзей, а также едят блины. Круглые лепешки символизируют солнце, которое с приходом весны прогревает землю. Пекут угощения в том числе из гречневой муки, что придает блинам красный торжественный оттенок.

Не забывают в масленичную неделю и про развлечения. Сегодня, 5 марта, на площадке у Дворца спорта проходили силовые эстафеты и костюмированное представление. Традиционно Масленица начинается в последний день зимы. Люди провожают холода, а вместе с ними все плохое. И встречают весну.

Ирина Карамелич, артистка театр «Ти-Арт»:

У нас есть традиции. Мы целую неделю празднуем Масленицу, выступаем, ездим обычно с детками и со взрослыми. Печем блины, играем в игры, веселимся, переодеваемся, наряжаем масленичных чучелок и встречаем Масленицу.

– Чтобы весна быстрее пришла и все плохое вместе с чучелом в огне сгорело.

– Загадываем желание и бросаем в огонь. Записочку пишем и бросаем в огонь. И оно сбывается.