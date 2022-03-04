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«Более подходящего государства не найти». Политолог о помощи Беларуси в проведении переговоров между Россией и Украиной

04 марта 2022 18:06
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Новости Украины. Девятые сутки продолжается российская военная спецоперация в Украине. В ряде источников появилась информация о том, что Зеленский покинул страну и выехал в Польшу. Тем временем гуманитарная ситуация во многих районах близка к катастрофической. Многие пытаются уехать. Но помогать в эвакуации своим гражданам Киев не спешит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Более подходящего государства не найти». Политолог о помощи Беларуси в проведении переговоров между Россией и Украиной-1

Артем Свиридов, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии БГЭУ:
Кто, как не белорусский народ, ценит мир как самоценность. Для многих, я вам как историк могу сказать, наций, государств мир или война – это инструмент. Если нужно – будет мир, если нужно – будет война. Для Беларуси это исключено, мы можем уступить, можем где-то отойти в сторону, но с тем, чтобы мир сохранить. Мне кажется, сегодня это понимают и в Украине, и в России, пользуются этим, потому что более подходящего пространства, государства, где бы мы могли провести эти переговоры, сегодня действительно не найти на всем евразийском пространстве.

Владимир Зеленский покинул Украину – подробнее здесь.

# Международная политика # общество # Артем Свиридов # Фотофакт

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