«Более подходящего государства не найти». Политолог о помощи Беларуси в проведении переговоров между Россией и Украиной

Новости Украины. Девятые сутки продолжается российская военная спецоперация в Украине. В ряде источников появилась информация о том, что Зеленский покинул страну и выехал в Польшу. Тем временем гуманитарная ситуация во многих районах близка к катастрофической. Многие пытаются уехать. Но помогать в эвакуации своим гражданам Киев не спешит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артем Свиридов, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии БГЭУ:

Кто, как не белорусский народ, ценит мир как самоценность. Для многих, я вам как историк могу сказать, наций, государств мир или война – это инструмент. Если нужно – будет мир, если нужно – будет война. Для Беларуси это исключено, мы можем уступить, можем где-то отойти в сторону, но с тем, чтобы мир сохранить. Мне кажется, сегодня это понимают и в Украине, и в России, пользуются этим, потому что более подходящего пространства, государства, где бы мы могли провести эти переговоры, сегодня действительно не найти на всем евразийском пространстве.