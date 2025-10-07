1800 придомовых территорий отремонтируют в Беларуси в Год благоустройства

В Беларуси отремонтируют 1 800 территорий возле многоэтажек. Это больше, чем в 2024-м. В Год благоустройства масштабные работы ведутся во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси отремонтируют 1 800 территорий возле многоэтажек. Это больше, чем в 2024-м. В Год благоустройства масштабные работы ведутся во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Строители приводят в порядок не только дорожное полотно в самих дворах, но и ремонтируют подъездные пути с пешеходными дорожками. Обновляют оборудование на детских и спортивных площадках.
Микрорайоны в буквальном смысле расцветают благодаря озеленению и установке малых архитектурных форм. В Гродно полным ходом идет реализация городской программы «100 дворов». К ремонту каждой территории подходят индивидуально.
Андрей Кузнецов, мастер дорожно-мостового участка предприятия «Ремстройавтодор»:
«Ремстройавтодор» продолжает выполнять работы по благоустройству дворовых территорий города Гродно. В данный момент ведутся работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия дома № 10 по улице Индурское шоссе. В этом дворе уже ранее были выполнены работы по замене бортового камня, дорожного и газонного, также был уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия. Также во дворе будет обновлено покрытие тротуарных дорожек.
Благоустройство, озеленение, содержание и поддержание в чистоте территорий – к наведению порядка на земле подключаются различные организации и сами жители населенных пунктов. Общие усилия направлены на повышение комфорта проживания.