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1800 придомовых территорий отремонтируют в Беларуси в Год благоустройства

07 октября 2025 06:31
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В Беларуси отремонтируют 1 800 территорий возле многоэтажек. Это больше, чем в 2024-м. В Год благоустройства масштабные работы ведутся во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1800 придомовых территорий отремонтируют в Беларуси в Год благоустройства-2

Строители приводят в порядок не только дорожное полотно в самих дворах, но и ремонтируют подъездные пути с пешеходными дорожками. Обновляют оборудование на детских и спортивных площадках. 

Микрорайоны в буквальном смысле расцветают благодаря озеленению и установке малых архитектурных форм. В Гродно полным ходом идет реализация городской программы «100 дворов». К ремонту каждой территории подходят индивидуально.

1800 придомовых территорий отремонтируют в Беларуси в Год благоустройства-4

Андрей Кузнецов, мастер дорожно-мостового участка предприятия «Ремстройавтодор»:
«Ремстройавтодор» продолжает выполнять работы по благоустройству дворовых территорий города Гродно. В данный момент ведутся работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия дома № 10 по улице Индурское шоссе. В этом дворе уже ранее были выполнены работы по замене бортового камня, дорожного и газонного, также был уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия. Также во дворе будет обновлено покрытие тротуарных дорожек.

Благоустройство, озеленение, содержание и поддержание в чистоте территорий – к наведению порядка на земле подключаются различные организации и сами жители населенных пунктов. Общие усилия направлены на повышение комфорта проживания.

# Год благоустройства # Ремонт и капремонт в Беларуси

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