1800 придомовых территорий отремонтируют в Беларуси в Год благоустройства

В Беларуси отремонтируют 1 800 территорий возле многоэтажек. Это больше, чем в 2024-м. В Год благоустройства масштабные работы ведутся во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строители приводят в порядок не только дорожное полотно в самих дворах, но и ремонтируют подъездные пути с пешеходными дорожками. Обновляют оборудование на детских и спортивных площадках.

Микрорайоны в буквальном смысле расцветают благодаря озеленению и установке малых архитектурных форм. В Гродно полным ходом идет реализация городской программы «100 дворов». К ремонту каждой территории подходят индивидуально.