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Мощный тайфун бушует на восточном побережье Китая

07 октября 2025 06:28
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Мощный тайфун обрушился на восточное побережье Китая. Он принес с собой дожди и ураганный ветер, скорость которого превышает 100 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный тайфун бушует на восточном побережье Китая-2

Порывы с легкостью вырывали деревья и срывали крыши с домов. Из-за непогоды закрыты порты, нарушено транспортное сообщение и связь. Возникли перебои с водой и электричеством. Отменены или перенесены сотни авиарейсов. 

В нескольких провинциях объявлен наивысший (красный) уровень опасности. Власти проводят массовую эвакуацию. Из зоны возможного бедствия вывезено около 200 тысяч человек. 

# Природные катаклизмы

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