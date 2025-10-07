Мощный тайфун бушует на восточном побережье Китая

Мощный тайфун обрушился на восточное побережье Китая. Он принес с собой дожди и ураганный ветер, скорость которого превышает 100 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порывы с легкостью вырывали деревья и срывали крыши с домов. Из-за непогоды закрыты порты, нарушено транспортное сообщение и связь. Возникли перебои с водой и электричеством. Отменены или перенесены сотни авиарейсов.

В нескольких провинциях объявлен наивысший (красный) уровень опасности. Власти проводят массовую эвакуацию. Из зоны возможного бедствия вывезено около 200 тысяч человек.