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6 пациентов погибли во время пожара в больнице индийского Джайпура

07 октября 2025 06:36
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По меньшей мере 6 человек погибли в результате пожара в больнице в индийском городе Джайпур. По данным экстренных служб, огонь вспыхнул в подсобном помещении и стал быстро распространяться, вызвав панику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Персонал смог вывести большую часть пациентов, однако дым и пламя перекрыли пути эвакуации. Пожарные также не смогли сразу войти в здание. Чтобы потушить огонь, им понадобилось несколько часов. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. 

# Пожар

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