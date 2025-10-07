6 пациентов погибли во время пожара в больнице индийского Джайпура

По меньшей мере 6 человек погибли в результате пожара в больнице в индийском городе Джайпур. По данным экстренных служб, огонь вспыхнул в подсобном помещении и стал быстро распространяться, вызвав панику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Персонал смог вывести большую часть пациентов, однако дым и пламя перекрыли пути эвакуации. Пожарные также не смогли сразу войти в здание. Чтобы потушить огонь, им понадобилось несколько часов. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.