Число жертв по делу могилёвского маньяка может быть больше – МВД

По информации МВД, количество человек, пострадавших от рук маньяка из Могилева, может быть больше, чем было установлено ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На прошлой неделе прошла пресс-конференция о раскрытии серии убийств и изнасилований, совершенных в 90-х годах. Была установлена причастность задержанного к восьми убийствам, двум покушениям на убийство и изнасилование. В главном управлении уголовного розыска МВД призвали граждан сообщать в органы внутренних дел об иных фактах преступной деятельности душегуба.

Александр Турбан, заместитель начальника управления ГУУР МВД Беларуси:

В настоящее время к правоохранителям уже обратились 16 женщин из разных регионов республики. По каждой информации милиционеры проводят проверки. МВД благодарит заявительниц за активную гражданскую позицию и проявленную смелость. Ни одно преступление не должно остаться безнаказанным.