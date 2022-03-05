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Михаил Подоляк: у нас нет информации, что Беларусь готова принять участие в боевых действиях на стороне России

05 марта 2022 12:39
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В продолжение темы о потоках грязи, которые выливаются на Беларусь в связи со спецоперацией в Украине. Больше недели мы вынуждены опровергать информацию об участии подразделений белорусской армии в боевых действиях на территории соседнего государства. Накануне во время пресс-конференции советника украинского Президента от журналистов снова прозвучал такой вопрос.

В Офисе Зеленского домыслы опровергли. Причем в очередной раз.

Михаил Подоляк: у нас нет информации, что Беларусь готова принять участие в боевых действиях на стороне России-1

Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины:
На сегодня пока мы с вами разговариваем, нет никакой мобилизации, которая могла бы подтвердить, что Беларусь принимает участие в боевых действиях. Поэтому Беларусь не будет принимать. На сегодняшний момент она не принимает. И у нас нет информации, что Беларусь готова принять участие в боевых действиях на стороне Российской Федерации. Я это подчеркиваю. Это официальная информация. Поэтому Беларусь, да, она предоставила свою территорию для инфраструктурных действий российской армии в рамках Союзного государства между ними, но не больше того.

Владимир Зеленский покинул Украину – подробнее здесь.

# Международная политика # Михаил Подоляк # Фотофакт

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