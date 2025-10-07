Белорусский энергетический и экологический форум начинает свою работу в Минске

Лучшие разработки и инновационные проекты. XXIX Белорусский энергетический и экологический форум начинает работу в Минске. На четыре дня он собирает более 200 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это предприятия и организации энергетической отрасли Беларуси, а также зарубежные компании из Китая, Турции, Казахстана, России. Посетители смогут ознакомиться с новейшими цифровыми решениями, интеллектуальными системами управления, роботизированной техникой, энергосберегающими и энергоэффективными технологиями, которые применяются в газовой отрасли и электроэнергетике.

Желающим предложат совершить виртуальные туры по энергообъектам, можно будет узнать о ходе реализации проекта по сооружению и вводу в эксплуатацию атомной станции и ее интеграции в энергосистему. На отдельной площадке представлен электротранспорт и зарядные станции. В деловой программе форума запланированы круглые столы, сессии, презентации, мастер-классы. Анонсировано подписание новых контрактов и соглашений.