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Белорусский энергетический и экологический форум начинает свою работу в Минске

07 октября 2025 06:25
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Лучшие разработки и инновационные проекты. XXIX Белорусский энергетический и экологический форум начинает работу в Минске. На четыре дня он собирает более 200 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский энергетический и экологический форум начинает свою работу в Минске-2

Это предприятия и организации энергетической отрасли Беларуси, а также зарубежные компании из Китая, Турции, Казахстана, России. Посетители смогут ознакомиться с новейшими цифровыми решениями, интеллектуальными системами управления, роботизированной техникой, энергосберегающими и энергоэффективными технологиями, которые применяются в газовой отрасли и электроэнергетике. 

Желающим предложат совершить виртуальные туры по энергообъектам, можно будет узнать о ходе реализации проекта по сооружению и вводу в эксплуатацию атомной станции и ее интеграции в энергосистему. На отдельной площадке представлен электротранспорт и зарядные станции. В деловой программе форума запланированы круглые столы, сессии, презентации, мастер-классы. Анонсировано подписание новых контрактов и соглашений.

# Экология

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