Из-под палки. Почему родители настаивают на посещении кружков и секций против желания ребёнка?
Вундеркинд – в переводе с немецкого буквально означает «чудесный ребенок». Так называют детей, которые по уровню интеллектуального развития значительно опережают своих сверстников. Если одни играют в игрушки, то другие вовсю пишут стихи, музыку и даже трудятся в научной лаборатории. О том, как помочь ребенку реализовать свои таланты, но при этом не лишить его детства, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Вы как считаете, детей все-таки перегружать можно или это опасно, или их молодой, такой пытливый ум, мозг, интеллект легко обрабатывает информацию? Энергии у них много, и не нужно жалеть ребенка, чтобы занят был 10 часов в сутки?
Юлия Куколева, детский практический психолог, автор книги «Не сломай»:
Нет, 10 часов – это насилие, конечно.
Сергей Парчевский:
Почему насилие? Ребенок отучился в начальной школе, потом его отвели играть в футбол, заниматься – для него же это игра, он же развлекается. У папы желание, чтобы его сын стал известным.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Если сын не хочет?
Юлия Куколева:
Сын не хочет, он его водит. У сына вообще даже задатков нет, а он водит его.
Алеся Лакина:
То есть из-под палки нельзя?
Юлия Куколева:
Нельзя.
Сергей Парчевский:
Давайте говорить о тех родителях, которые видят желание своего ребенка. То есть это же игра, почему тогда не занять его? При том, что ты его отпустишь в свободное плаванье, и он будет лежать у телевизора.
Юлия Куколева:
К сожалению, у меня есть примеры такие. Буквально на днях ко мне приходила мама. У ребенка пять тренировок в неделю. При этом мама говорит, что чем мне с ним заниматься? Я не могу с ним играть, вообще не хочу делать уроки. Мне надо сделать карьеру, работать, заниматься другими задачами, поэтому чтобы не сидел дома, не ходил нигде по дворам и не общался абы с кем, как у нас говорят. Поэтому я вожу его, потому что столько энергии. Передо мной сидит мама, которая сама не реализована, которая хочет лучшей жизни для того, чтобы он был не похож на своего отца. Для того, чтобы, короче говоря, решить какие-то свои проблемы. Когда смотришь ребенка, разговариваешь, ребенок жалуется: «Она меня заставляет, а я хочу, чтобы у меня мама была добрая и со мной играла». Поэтому тут все индивидуально, конечно.
«У ребенка нет друзей». Как родители лишают детства – подробнее здесь.