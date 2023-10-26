Из-под палки. Почему родители настаивают на посещении кружков и секций против желания ребёнка?

Вундеркинд – в переводе с немецкого буквально означает «чудесный ребенок». Так называют детей, которые по уровню интеллектуального развития значительно опережают своих сверстников. Если одни играют в игрушки, то другие вовсю пишут стихи, музыку и даже трудятся в научной лаборатории. О том, как помочь ребенку реализовать свои таланты, но при этом не лишить его детства, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Вы как считаете, детей все-таки перегружать можно или это опасно, или их молодой, такой пытливый ум, мозг, интеллект легко обрабатывает информацию? Энергии у них много, и не нужно жалеть ребенка, чтобы занят был 10 часов в сутки?

Юлия Куколева, детский практический психолог, автор книги «Не сломай»:

Нет, 10 часов – это насилие, конечно. Сергей Парчевский:

Почему насилие? Ребенок отучился в начальной школе, потом его отвели играть в футбол, заниматься – для него же это игра, он же развлекается. У папы желание, чтобы его сын стал известным. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Если сын не хочет? Юлия Куколева:

Сын не хочет, он его водит. У сына вообще даже задатков нет, а он водит его. Алеся Лакина:

То есть из-под палки нельзя?