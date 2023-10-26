«У ребёнка нет друзей». Как родители лишают детства?

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу: У современных детей куча разных занятий. До пяти лет уже развивашки, арифметика и читать, писать. Вы как считаете, не загружены ли наши детки, может быть, перегибают многие родители?

Вундеркинд – в переводе с немецкого буквально означает «чудесный ребенок». Так называют детей, которые по уровню интеллектуального развития значительно опережают своих сверстников. Если одни играют в игрушки, то другие вовсю пишут стихи, музыку и даже трудятся в научной лаборатории. О том, как помочь ребенку реализовать свои таланты, но при этом не лишить его детства, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Татьяна Царюк, учитель начальных классов:

Я считаю, что как бы ни готовила мама или родители ребенка к школе, как бы его ни развивали, детство у ребенка забирать нельзя. Детство должно быть. Что включает в себя? Подвижные игры во дворе, занятия спортом. Как раньше, я помню, мы в детстве: коньки, лыжи – пошли. Также это общение со сверстниками. Иногда родители настолько загружают детей – один кружок, другой, третий, и у ребенка нет друзей. Только сугубо в этом коллективе, каким кружком занимается.

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Так гения не вырастишь. Моцарта заставляли бесконечно играть на фортепиано, а отец Майкла Джексона заставлял своих детей заниматься танцами и вокалом по 10 часов. Поэтому это дает такой результат.

Татьяна Царюк:

Я хочу добавить, что потом, когда вырастают, даже наши знаменитые певцы, благодарят родителей: «Спасибо, что нас заставляли».