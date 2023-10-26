«Ребёнок с перекосом в сторону гениальности». Почему у современных детей часто встречается негармоничное развитие?

Вундеркинд – в переводе с немецкого буквально означает «чудесный ребенок». Так называют детей, которые по уровню интеллектуального развития значительно опережают своих сверстников. Если одни играют в игрушки, то другие вовсю пишут стихи, музыку и даже трудятся в научной лаборатории. О том, как помочь ребенку реализовать свои таланты, но при этом не лишить его детства, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ирина Щербо, логопед-дефектолог, детский психолог, специалист комплексной диагностики и сопровождения детей раннего возраста:

Конечно, влияет. Здесь вопрос, я как человек, который работает с детьми ненормотипичными, как раз вижу детей, которые, наоборот, очень долго не говорят, и мы всячески пытаемся решить эти вопросы. Как правило, когда ко мне приходит ребенок с перекосом в сторону гениальности на диагностику, по всем остальным нейропробам мы видим огромный перекос в одну сторону. По анализам, данным мозговой работы мы видим, что те доли мозга, которые должны бы развиваться в этом возрасте для того, чтобы развитие было гармоничным, в итоге проигрывают тем долям, которые абсолютно никак не должны еще были включиться в этом возрасте. Это всегда имеет свои отпечатки на учебе. Ко мне просто приходят учителя на диагностику, приносят тетрадки учеников и говорят: «Что такое? Мои ученики здесь, например, хорошо решают математику, но вообще не пересказывают тексты. У нас огромные проблемы с русским языком на грани класса». Кто-то приходит и, наоборот, говорит: «Они в русском языке пишут у меня хорошо. Как только даешь, например, задание на списывание на слух, у всего класса плохие оценки». Сразу понятно, почему так происходит, где этот был перекос. К сожалению, наши дети здоровее не становятся. Очень много всего ковид нам принес плохого в нашу жизнь. К сожалению, то, что я сейчас вижу у двухлетних детей, которые приходят на диагностику, явно будет потом оказывать свое влияние на то, что их развитие не будет гармоничным. Обязательно это вылезет в рамках каких-то перекосов.