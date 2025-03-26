От белорусов ждут участия в наведении порядка на земле – Анатолий Сивак

В Год благоустройства перед всеми отраслями страны стоят масштабные задачи: от улучшения городской инфраструктуры до озеленения населенных пунктов. Реального участия в наведении порядка на земле ждут и от самих жителей. Об этом заявил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С его участием обсуждались направления дальнейшей работы, внесение изменений в законодательство и меры, которые позволят повысить эффективность проводимых мероприятий в Год благоустройства.

Анатолий Сивак акцентировал внимание представителей министерств и ведомств на том, что органы местной власти должны создать все необходимые условия для соблюдения правил благоустройства. Ведь сейчас как никогда важно навести лоск рядом с собой, объединив усилия ради общего дела – чистоты и порядка в родной стране.