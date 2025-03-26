От белорусов ждут участия в наведении порядка на земле – Анатолий Сивак

В Год благоустройства перед всеми отраслями страны стоят масштабные задачи: от улучшения городской инфраструктуры до озеленения населенных пунктов. Реального участия в наведении порядка на земле ждут и от самих жителей. Об этом заявил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С его участием обсуждались направления дальнейшей работы, внесение изменений в законодательство и меры, которые позволят повысить эффективность проводимых мероприятий в Год благоустройства.
Анатолий Сивак акцентировал внимание представителей министерств и ведомств на том, что органы местной власти должны создать все необходимые условия для соблюдения правил благоустройства. Ведь сейчас как никогда важно навести лоск рядом с собой, объединив усилия ради общего дела – чистоты и порядка в родной стране.
Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Первый указ, который был подписан главой государства, указ об объявлении 2025 года Годом благоустройства. Указ № 1, подписан 3 января текущего года. В развитие этого указа Советом Министров Республики Беларусь принято соответствующее постановление о проведении Года благоустройства, которым утвержден план наведения порядка на земле, куда были включены все республиканские органы госуправления, местные органы управления, самоуправления. Фактически стопроцентный охват всех заинтересованных.
Строительство новых домов на селе, развитие усадебной застройки, озеленение территорий, открытие медицинских учреждений после реконструкции и не только – планы на Год благоустройства действительно большие. Однако ключевыми приоритетами по-прежнему остаются высокое качество предоставляемых услуг и повышенное внимание к запросам населения.