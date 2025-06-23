81 год назад – 23 июня 1944-го началась стратегическая наступательная операция «Багратион»

Беларусь помнит и чтит. 81 год назад, 23 июня 1944-го началась одна из самых важных операций Великой Отечественной войны – «Багратион». Стратегическая и наступательная, она сыграла ключевую роль в приближении Победы в Великой Отечественной войне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Замысел был в том, чтобы одновременными глубокими ударами на шести участках прорвать оборону противника, разбить его войска по частям.

Операция, которую позже назовут шедевром военного искусства, длилась несколько недель. Итогом стал полный разгром группировки армии «Центр». Восполнить эти потери Германия не смогла. После освобождения БССР советские войска победоносно вышли на территории Литвы, Латвии и Польши.

К сожалению, сегодня на Западе имена героев-освободителей помнить не хотят. Возможно, потому что эта память для некоторых политиков невыносима. Наследники нацистов мечтают, что когда уйдут последние свидетели геноцида белорусского и других народов, история будет забыта. Но чтобы они помнили и не забывали, мы эту тему поднимаем на самый высокий уровень – международный. Памятные мероприятия, митинги-реквиемы прошли накануне во всех регионах страны.

В каждой семье был герой, и, конечно, наш долг – хранить эту память, чтобы, вопреки всем тенденциям сегодняшнего времени, чтобы она передавалась из поколения в поколение. Это не просто даты. 9 Мая, 22 июня – это не просто даты, это священные даты.

Я горжусь, что мы выстояли в этой битве, и я рада, что столько людей здесь присутствует, что моя дочь видит это все. И мы поддерживаем тех людей, которые за нас воевали бы до смерти.