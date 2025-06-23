Делегация из Кузбасса ознакомилась с линейкой техники промышленных предприятий Минска

Накануне делегация из Кузбасса посетила ряд столичных промышленных предприятий. Белорусская дорожная, строительная, коммунальная и сельскохозяйственная техника сегодня успешно интегрирована во многие сферы жизнедеятельности российских регионов. Ее популярность растет, а качество привлекает покупателей.

Сергей Авраменко, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»: То, что именно заинтересовались нами, подчеркивает то, что мы, в том числе мы на рынке Российской Федерации занимаем одни из лидирующих позиций. Мы уже достигли определенной договоренности, мы их усилим и положим на дорожную карту. И, соответственно, ближайший 25-26 год мы увидим то, что особенно в части кооперации по Минскому тракторному заводу, с партнерами видим весьма широкий потенциал для развития и по созданию новых моделей.

Илья Середюк, губернатор Кемеровской области России:

Почему мы здесь? Почему на единой площадке? Во-первых, мы с директорами, с представителями заводов обменялись проблематикой использования техники, что нужно доработать с точки зрения эксплуатации. И во-вторых, мы договорились о том, что вся техника, которая на этой площадке есть, может легко и доступно обслуживаться в Кузбассе, для чего уже строится большой сервисный центр.

Поставками техники сотрудничество не ограничивается. На повестке и вопрос обмена опытом. Например, на территории Кузбасса разрабатывается программа мобильной мастерской, которая при поломке техники оперативно устраняет проблему на месте аварии.