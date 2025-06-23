В Вашингтоне и Нью-Йорке прошли акции против участия США в военных действиях на Ближнем Востоке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники выступили против ударов по территории Ирана и призвали администрацию Трампа отказаться от поддержки боевых операций Израиля. Протестующие заявили, что внутренние вопросы Тегеран должен решать самостоятельно, без внешнего вмешательства. По их мнению, действия Штатов могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в регионе. Согласно данным СМИ, акции организовали антивоенные и иранско-американские объединения.