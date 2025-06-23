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Цены на нефть подскочили до самого высокого уровня с января 2025-го

23 июня 2025 07:18
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Цены на нефть подскочили до самого высокого уровня с января, поскольку решение Соединенных Штатов присоединиться к Израилю в атаке на ядерные объекты Ирана в выходные вызвало опасения по поводу поставок, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены на нефть подскочили до самого высокого уровня с января 2025-го-2

Фьючерсы на марку Brent подорожали почти на 2,5 % до без малого 79 доллара за баррель. Американская нефть WTI прибавила более чем 2,5 %. Пятимесячные максимумы достигнуты после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что он «уничтожил» основные ядерные объекты Ирана. Напомним, исламская республика является третьим по величине производителем нефти в ОПЕК. Участники рынка ожидают дальнейшего роста цен на фоне увеличения опасений, что ответные меры Ирана могут включать закрытие Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти.

# Международная политика

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