Тертель: в Беларуси в 2025-м задержаны 14 лиц за шпионаж и государственную измену
Обеспечение национальной безопасности – на первом месте. Как не раз подчеркивал наш Президент, сегодня в мире считаются только с экономически состоятельными и сильными игроками. А надежная защита интересов страны во все времена являлась одним из основных условий благополучия государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обстановка вокруг Беларуси непростая, а, по оценкам Комитета государственной безопасности, сложная. За шпионаж и государственную измену в 2025 году задержаны уже 14 лиц. Об этом рассказал журналистам председатель КГБ Иван Тертель, который участвовал во встрече главы государства со спецпосланником Президента США Китом Келлогом.
Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
Мы в этих напряженных условиях, конечно же, работаем по поручению главы государства с задачами, прежде всего, не допустить внезапного нападения на Республику Беларусь, решать задачи по обеспечению интересов нашего государства, общества и граждан. Отмечаем в этой ситуации, наверное, наиболее острую проблему, связанную с противодействием иностранных спецслужб. Коллективный Запад нацелен на то, чтобы создать определенную основу и в обществе нашем, и в перспективе с возможным вооруженным конфликтом для решения всех вопросов в свою пользу. Массированная разведывательная деятельность по нашей территории, как с использованием космоса, радиоразведки, так и, конечно же, агентурной разведки основной, которая является, несмотря на все продвинутые технические средства, основой для работы любой спецслужбы, любой разведки мира. Только за 2025 год, за прошедший период, в качестве одной из цифр, Комитетом госбезопасности пресечена деятельность 14 лиц, это граждане Республики Беларусь и иностранные граждане, подчеркиваю, которые осуществляли деятельность, связанную со шпионажем, это для иностранцев, и изменой государству, если мы говорим о гражданах Республики Беларусь.
При проведении акций агентурной разведки на нашей территории, до разведки военной инфраструктуры, железных дорог, попыток проникновения на предприятия оборонного комплекса, агентурного, мы задерживали граждан иностранных государств Западной Европы и ряда других, но и не только. Объектами, конечно же, являются в том числе органы власти и управления, наши секретоносители, уязвимые места в нашей экономике. Я бы сказал, настораживающий фактор, если мы берем на профессиональном языке спецслужб, это неким образом попытка со стороны спецслужб, подготовка театра военных действий к предстоящему вооруженному конфликту. Конечно, мы проводим свою работу, принимаем меры, учитываем то, что происходит на различных фронтах невидимой войны, в том числе мероприятия, которые проводились в Иране, в том числе мероприятия у наших соседей, где в ходе противостояния проявляются различные новые формы, методы работы. Мы внедряем соответствующие меры, чтобы мы могли объективно и быстро реагировать на эти угрозы. Пока этих мер достаточно.
Беларусь всегда настроена на конструктивное решение всех вопросов. Минск постоянно предлагает коллегам понимать друг друга и не обострять ситуацию. Как правило, в практике спецслужб применяется методика, когда производится взаимный обмен задержанными лицами. Пока наши иностранные партнеры никого нам для обмена предоставить не могут.