Тертель: в Беларуси в 2025-м задержаны 14 лиц за шпионаж и государственную измену

Обеспечение национальной безопасности – на первом месте. Как не раз подчеркивал наш Президент, сегодня в мире считаются только с экономически состоятельными и сильными игроками. А надежная защита интересов страны во все времена являлась одним из основных условий благополучия государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обстановка вокруг Беларуси непростая, а, по оценкам Комитета государственной безопасности, сложная. За шпионаж и государственную измену в 2025 году задержаны уже 14 лиц. Об этом рассказал журналистам председатель КГБ Иван Тертель, который участвовал во встрече главы государства со спецпосланником Президента США Китом Келлогом.

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:

Мы в этих напряженных условиях, конечно же, работаем по поручению главы государства с задачами, прежде всего, не допустить внезапного нападения на Республику Беларусь, решать задачи по обеспечению интересов нашего государства, общества и граждан. Отмечаем в этой ситуации, наверное, наиболее острую проблему, связанную с противодействием иностранных спецслужб. Коллективный Запад нацелен на то, чтобы создать определенную основу и в обществе нашем, и в перспективе с возможным вооруженным конфликтом для решения всех вопросов в свою пользу. Массированная разведывательная деятельность по нашей территории, как с использованием космоса, радиоразведки, так и, конечно же, агентурной разведки основной, которая является, несмотря на все продвинутые технические средства, основой для работы любой спецслужбы, любой разведки мира. Только за 2025 год, за прошедший период, в качестве одной из цифр, Комитетом госбезопасности пресечена деятельность 14 лиц, это граждане Республики Беларусь и иностранные граждане, подчеркиваю, которые осуществляли деятельность, связанную со шпионажем, это для иностранцев, и изменой государству, если мы говорим о гражданах Республики Беларусь.