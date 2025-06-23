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В Бразилии воздушный шар загорелся в полёте – погибли 8 человек

23 июня 2025 07:08
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В Бразилии воздушный шар загорелся в полете: есть погибшие. Это, по меньшей мере, восемь человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии воздушный шар загорелся в полёте – погибли 8 человек-2

По словам пилота, внутри корзины возник пожар, он начал экстренно опускать аппарат, и когда шар оказался совсем близко к земле, посоветовал людям прыгать. Но в этот момент пламя разгорелось с новой силой, и воздушный шар опять стал подниматься, а позднее он упал из-за потери подвески. Из 21 человека 13 выжили. Все пострадавшие были срочно доставлены в больницы.

# ЧП # Новости Бразилии

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