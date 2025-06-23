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Эстонцы всё меньше чувствуют себя в безопасности, а доверие людей к власти снижается – опрос

23 июня 2025 07:07
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В Эстонии все меньше чувствуют себя в безопасности, а доверие людей к власти снижается – об этом говорит опрос общественного мнения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстонцы всё меньше чувствуют себя в безопасности, а доверие людей к власти снижается – опрос-2

Так, только 40 % жителей страны чувствуют себя в безопасности. При этом этнические эстонцы ощущают себя менее защищенными, чем представители других национальностей. Параллельно с этим падает доверие к органам власти – за полгода на 10 %. Местные СМИ предполагают, что участившиеся опросы общественного мнения, инициируемые государством, могут говорить о растущей обеспокоенности чиновников вопросами собственной легитимности.

# Социологический опрос # Новости Эстонии

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