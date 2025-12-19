Делегаты ВНС единогласно приняли программу развития на пятилетку – как прошло обсуждение

Этой возможностью воспользовалась и наш политический обозреватель Ольга Коршун. Она на прямой связи со студией.

Проект программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы представил премьер-министр. К обсуждению подключились делегаты. Сейчас в работе собрания – небольшой перерыв и есть возможность пообщаться с ними в кулуарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Только что завершилась процедура тайного голосования. Таким образом делегаты ВНС избрали нового члена Президиума. Сейчас идет подсчет голосов, ну а после заседание продолжится. В первой части делегаты в основном обсуждали программу социально-экономического развития на ближайшую пятилетку. Разговор получился предметным и очень обстоятельным. Разбирали и какие-то глобальные моменты. Ну, говорили и о более локальных темах.

Одним словом, программа – документ стратегический и, естественно, обсуждение соответствует тому. Ну, делегаты ВНС поддержали программу социально-экономического развития, а в начале заседания ее представил премьер-министр Беларуси. Александр Турчин подвел итоги пятилетки, которая завершается. Самый главный критерий удалось выполнить – это рост зарплат. Среднее по стране сейчас около 2700 рублей. При этом продолжают строить поликлиники, детские сады, спортивные учреждения. Но это не значит, что в экономике проблем нет.

И вот чтобы их устранить, и разработана программа социально-экономического развития. Премьер-министр детально прошелся по каждому из семи приоритетов. Чтобы притворить их в жизнь, разработаны государственные и отраслевые программы, в которых прописан план по реализации. Важно, что у каждого направления есть кураторы.