Делегаты ВНС единогласно приняли программу развития на пятилетку – как прошло обсуждение
Проект программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы представил премьер-министр. К обсуждению подключились делегаты. Сейчас в работе собрания – небольшой перерыв и есть возможность пообщаться с ними в кулуарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этой возможностью воспользовалась и наш политический обозреватель Ольга Коршун. Она на прямой связи со студией.
Ольга Коршун, СТВ:
Только что завершилась процедура тайного голосования. Таким образом делегаты ВНС избрали нового члена Президиума. Сейчас идет подсчет голосов, ну а после заседание продолжится. В первой части делегаты в основном обсуждали программу социально-экономического развития на ближайшую пятилетку. Разговор получился предметным и очень обстоятельным. Разбирали и какие-то глобальные моменты. Ну, говорили и о более локальных темах.
Одним словом, программа – документ стратегический и, естественно, обсуждение соответствует тому. Ну, делегаты ВНС поддержали программу социально-экономического развития, а в начале заседания ее представил премьер-министр Беларуси. Александр Турчин подвел итоги пятилетки, которая завершается. Самый главный критерий удалось выполнить – это рост зарплат. Среднее по стране сейчас около 2700 рублей. При этом продолжают строить поликлиники, детские сады, спортивные учреждения. Но это не значит, что в экономике проблем нет.
И вот чтобы их устранить, и разработана программа социально-экономического развития. Премьер-министр детально прошелся по каждому из семи приоритетов. Чтобы притворить их в жизнь, разработаны государственные и отраслевые программы, в которых прописан план по реализации. Важно, что у каждого направления есть кураторы.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
На фоне геополитической нестабильности и замедления темпов мировой экономики ожидаемый темп роста нашей составит не менее 103 % в год, за всю пятилетку – 115,8 %. Необходимо отметить, что эта задача является весьма напряженной. Для сравнения, рост ВВП за текущую пятилетку оценивается на уровне 107 %. Наряду с ВВП на следующие 5 лет запланирован рост инвестиций в основной капитал на уровне 116,7 %. Производительности труда – 119,8 %. Экспорта товаров и услуг – 119,5 %. Темп роста реальных располагаемых доходов населения прогнозируется на уровне 121 %.
Один из приоритетов программы социально-экономического развития – это цифровая трансформация. Как будет происходить этот процесс, более детально рассказал министр связи и информатизации. По его словам, такие технологии обеспечивают нашу безопасность и помогают сделать жизнь более комфортной. К примеру, цифровая медицина избавит и врача, и пациента от бумажной волокиты.
Есть один важный приоритет – укрепление обороноспособности. Мы многое сделали в этом плане. Некоторое время назад в Беларуси было размещено ядерное оружие. А сейчас появился и «Орешник».
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Активно проявили себя и представители гражданского общества. Обсуждали и развитие регионов и небольших и средних городов. К примеру, в Барановичах делают ставку на развитие индустриального парка. Льготные условия позволят привлечь инвесторов и раскрыть потенциал региона. В целом, экономика задает тон, конечно. Санкции, геополитическая нестабильность, но белорусские промышленники обещают держать марку и не сдавать позиции.
Андрей Буйневич, генеральный директора ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «Интеграл», делегат VII Всебелорусского народного собрания:
По сути, наша задача – реализовывать на практике все утвержденные планы и обеспечить высокое качество продукции. В своем сегменте мы в мире мало кому уступаем и должны сохранить этот уровень. Программа социально-экономического развития до 2030 года дает ответы на все современные вызовы и соответствует ожиданиям реального сектора экономики.
Впереди у делегатов еще рассмотрение кадровых вопросов. Напомним, после изменения конституционного статуса ВНС избирает судей Конституционного и Верховного судов. Это происходит в результате открытого голосования.