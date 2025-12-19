Демонстрация контроля над ситуацией – как в мировых СМИ отреагировали на Послание Президента

Активность под трансляцией проявляли пользователи с зарубежными аккаунтами. Интерес к выступлению продемонстрировали и иностранные средства массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в материале американского агентства Associated Press отмечается, что белорусский Президент не реагирует на внешние оценки и критику, а последовательно излагает собственную позицию по вопросам безопасности, суверенитета и союзнических обязательств.

Агентство Reuters цитирует слова Александра Лукашенко о том, что Беларусь не откажется от тесного взаимодействия с Россией, несмотря на определенное смягчение отношений между Минском и Вашингтоном.

Российское агентство «РИА Новости» вынесло в заголовок прямую цитату Президента о том, что он «не будет продавать страну американцам». Подобный тон подачи зарубежные наблюдатели связывают с внутренней политической устойчивостью и демонстрацией контроля над ситуацией, в том числе в отношении оппозиции, находящейся за пределами страны.