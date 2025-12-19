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Демонстрация контроля над ситуацией – как в мировых СМИ отреагировали на Послание Президента

19 декабря 2025 11:25
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Активность под трансляцией проявляли пользователи с зарубежными аккаунтами. Интерес к выступлению продемонстрировали и иностранные средства массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстрация контроля над ситуацией – как в мировых СМИ отреагировали на Послание Президента-2

Так, в материале американского агентства Associated Press отмечается, что белорусский Президент не реагирует на внешние оценки и критику, а последовательно излагает собственную позицию по вопросам безопасности, суверенитета и союзнических обязательств. 

Агентство Reuters цитирует слова Александра Лукашенко о том, что Беларусь не откажется от тесного взаимодействия с Россией, несмотря на определенное смягчение отношений между Минском и Вашингтоном. 

Российское агентство «РИА Новости» вынесло в заголовок прямую цитату Президента о том, что он «не будет продавать страну американцам». Подобный тон подачи зарубежные наблюдатели связывают с внутренней политической устойчивостью и демонстрацией контроля над ситуацией, в том числе в отношении оппозиции, находящейся за пределами страны.

Демонстрация контроля над ситуацией – как в мировых СМИ отреагировали на Послание Президента-4

В ряде публикаций также подчеркивается значение самого формата Всебелорусского народного собрания. Европейское агентство France-Presse называет ВНС ключевым элементом политической системы Беларуси. 

Турецкое агентство Anadolu обращает внимание на то, что заявления Александра Лукашенко были адресованы одновременно как внутренней аудитории, так и внешним партнерам. Арабоязычные СМИ, включая телеканал Al Arabiya, отмечают, что заседание ВНС стало источником ключевых новостей, влияющих на региональную и общеевропейскую повестку в сфере безопасности.

Демонстрация контроля над ситуацией – как в мировых СМИ отреагировали на Послание Президента-6

Особый резонанс в мировых СМИ вызвало заявление Президента о том, что российский ракетный комплекс «Орешник» заступает на боевое дежурство в Беларуси. Именно европейские издания активнее всего подхватили эту тему, рассматривая ее в контексте украинского урегулирования. 

Повышенное внимание к «Орешнику» проявили французская Le Monde, немецкий Spiegel и британское издание Global Banking & Finance. Внимание к Посланию проявили и партнеры Беларуси по международным и региональным организациям.

# сми # Александр Лукашенко # Всебелорусское народное собрание

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