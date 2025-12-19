Демонстрация контроля над ситуацией – как в мировых СМИ отреагировали на Послание Президента

Активность под трансляцией проявляли пользователи с зарубежными аккаунтами. Интерес к выступлению продемонстрировали и иностранные средства массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Активность под трансляцией проявляли пользователи с зарубежными аккаунтами. Интерес к выступлению продемонстрировали и иностранные средства массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в материале американского агентства Associated Press отмечается, что белорусский Президент не реагирует на внешние оценки и критику, а последовательно излагает собственную позицию по вопросам безопасности, суверенитета и союзнических обязательств.
Агентство Reuters цитирует слова Александра Лукашенко о том, что Беларусь не откажется от тесного взаимодействия с Россией, несмотря на определенное смягчение отношений между Минском и Вашингтоном.
Российское агентство «РИА Новости» вынесло в заголовок прямую цитату Президента о том, что он «не будет продавать страну американцам». Подобный тон подачи зарубежные наблюдатели связывают с внутренней политической устойчивостью и демонстрацией контроля над ситуацией, в том числе в отношении оппозиции, находящейся за пределами страны.
В ряде публикаций также подчеркивается значение самого формата Всебелорусского народного собрания. Европейское агентство France-Presse называет ВНС ключевым элементом политической системы Беларуси.
Турецкое агентство Anadolu обращает внимание на то, что заявления Александра Лукашенко были адресованы одновременно как внутренней аудитории, так и внешним партнерам. Арабоязычные СМИ, включая телеканал Al Arabiya, отмечают, что заседание ВНС стало источником ключевых новостей, влияющих на региональную и общеевропейскую повестку в сфере безопасности.
Особый резонанс в мировых СМИ вызвало заявление Президента о том, что российский ракетный комплекс «Орешник» заступает на боевое дежурство в Беларуси. Именно европейские издания активнее всего подхватили эту тему, рассматривая ее в контексте украинского урегулирования.
Повышенное внимание к «Орешнику» проявили французская Le Monde, немецкий Spiegel и британское издание Global Banking & Finance. Внимание к Посланию проявили и партнеры Беларуси по международным и региональным организациям.