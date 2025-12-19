Ракетный комплекс «Орешник» готовится к заступлению на боевое дежурство в Беларуси – Хренин

Проект программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы представил премьер-министр. К обсуждению подключились делегаты. Сейчас в работе собрания – небольшой перерыв и есть возможность пообщаться с ними в кулуарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из приоритетов программы социально-экономического развития – это цифровая трансформация. Как будет происходить этот процесс, более детально рассказал министр связи и информатизации. По его словам, такие технологии обеспечивают нашу безопасность и помогают сделать жизнь более комфортной. К примеру, цифровая медицина избавит и врача, и пациента от бумажной волокиты.

Еще один важный приоритет – укрепление обороноспособности. Мы многое сделали в этом плане. Некоторое время назад в Беларуси было размещено ядерное оружие. А сейчас появился и «Орешник».