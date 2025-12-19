Ракетный комплекс «Орешник» готовится к заступлению на боевое дежурство в Беларуси – Хренин

Проект программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы представил премьер-министр. К обсуждению подключились делегаты. Сейчас в работе собрания – небольшой перерыв и есть возможность пообщаться с ними в кулуарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Делегаты ВНС единогласно приняли программу развития на пятилетку – как прошло обсуждение
Один из приоритетов программы социально-экономического развития – это цифровая трансформация. Как будет происходить этот процесс, более детально рассказал министр связи и информатизации. По его словам, такие технологии обеспечивают нашу безопасность и помогают сделать жизнь более комфортной. К примеру, цифровая медицина избавит и врача, и пациента от бумажной волокиты.
Еще один важный приоритет – укрепление обороноспособности. Мы многое сделали в этом плане. Некоторое время назад в Беларуси было размещено ядерное оружие. А сейчас появился и «Орешник».
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Ракетный комплекс «Орешник» прибыл, размещен на территории Республики Беларусь, готовится к заступлению на боевое дежурство. Это все вопросы стратегического сдерживания. Президент постоянно про это говорит – все равно на поле боя все будет решать человек, солдат. Мы это четко понимаем.
Поэтому вопросы именно тактики, боевой подготовки, боевого слаживания, сплочения коллектива будут в приоритете. Как ответ на ту эскалацию, на те проблемы, которые нам подкидывают наши недружественные, к сожалению, соседи.