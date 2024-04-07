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«Другого просто не будет. Мы не можем напечатать деньги и раздать». Президент взялся за местную вертикаль

07 апреля 2024 17:59
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В четверг, 4 апреля, все ждали громких назначений. Понятно, что в свете последних политических событий – а это выборы в Палату представителей, в Совет Республики, которые прошли, кстати, на этой неделе, их окончательные результаты узнаем 9 апреля, – много топовых должностей стали вакантными. Но в этот раз глава государства взялся за местную вертикаль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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«Другого просто не будет. Мы не можем напечатать деньги и раздать». Президент взялся за местную вертикаль-1

Если уж на то пошло, сегодня точно не время для обид и тем более игр. Каждый день в мирной стране стоит очень большого количества общих, пусть где-то и не очень заметных усилий. Нет, можно, конечно, жить в иллюзиях, но практика показывает: куда здоровее дисциплинированно делать то, что прописано здравым смыслом и логикой, а не эмоциями. Даже если это путь не такой, как у всех.

«Другого просто не будет. Мы не можем напечатать деньги и раздать». Президент взялся за местную вертикаль-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Другого просто не будет. Мы не можем напечатать деньги и раздать, а то еще и с вертолета разбросать. Мы с ним с вертолета не разбрасывали в пандемию, когда все ошалели от этого. И в этом сейчас выигрываем, если бы это сделали, нас бы не было. Страны не было бы вообще. И мы с вами сегодня не то что больницы строить – у нас бы на хлеб не хватало денег. Поэтому надо понимать, что страна с ограниченными ресурсами. Нефти нет, газа нет, золото в земле, если есть, оно нерентабельно, добыть невозможно. И так далее. Надо понимать, где и на каком месте находимся. И надо врачам это объяснять. Они же умные люди: учителя, врачи. Наша опора.

«Другого просто не будет. Мы не можем напечатать деньги и раздать». Президент взялся за местную вертикаль-7

Мы во многом пошли своим путем, и коль зашла речь о войне с вирусами, то в том, как прошел для нас пандемийный стресс-тест, во многом сыграло роль наше бережное отношение к сохранности советского наследия в виде инфекционных отделений и бесплатной медицины, мы не ретрограды, просто пропагандируем хозяйский подход. И так во всем, включая вопросы безопасности.

Лукашенко: мне предлагали мины уничтожить. Я говорю: не спешите, посмотрите опыт Украины. Подробнее.

«Другого просто не будет. Мы не можем напечатать деньги и раздать». Президент взялся за местную вертикаль-10

Расклад этот Главнокомандующий делал на примере тех же вооружений в поле, где одномоментно стояли танки, тренировались бойцы и работала мелиоративная техника. Чисто наша белорусская история. Мы не бросаемся в крайности, за это белорусов и критикуют, и любят.

Лукашенко: мы хотим мирной жизни, не хочу, чтобы наши люди воевали. Подробнее.

«Другого просто не будет. Мы не можем напечатать деньги и раздать». Президент взялся за местную вертикаль-13

Возвращаясь к поводу визита Президента в Гродно, строительству новой клиники, которая будет вместо той, что сейчас расположена на территории бывшего бернардинского монастыря, глава государства настоятельно просит подходить максимально рационально. Во-первых, сократить сроки реализации проекта, а во-вторых, учесть и опыт, и требования эффективного использования ресурса. И нового, и старого.

Президент заложил капсулу на месте строительства городской больницы в Гродно.

К слову, о дубляже полномочий и имитации бурной деятельности, вернее, недопустимости этого зашла речь во время назначения нового главы Банка развития. Сам собою возник логичный вопрос: в чем суть этой структуры и что стоит за красивыми витиеватыми формулировками?

Лукашенко о главе Банка развития: не его функция уговаривать председателей райисполкомов реализовать проект. Подробности.

«Другого просто не будет. Мы не можем напечатать деньги и раздать». Президент взялся за местную вертикаль-16

Еще раз обратите внимание на эту фразу, сказанную Президентом. Для любителей порассуждать о диктатуре и сказать о том, что решение принято, когда принято, как, например, было с ценами. А когда есть возможность порассуждать, тогда другой вопрос. Вот только важно понимать, что каждое принятое решение отразится даже не на нас самих. Смотрите дальше.

«Другого просто не будет. Мы не можем напечатать деньги и раздать». Президент взялся за местную вертикаль-19

Алена Сырова, политический обозреватель:
Хорошо хотя бы не потерять. И если следовать той теории, что каждый руководствуется исключительно личным интересом, то вправду будет сказать, что и у Александра Лукашенко он есть. Вот только Президент его абсолютно не скрывает и не маскирует, говорит прямо, глядя в глаза, чем руководствуется, принимая каждый день, каждый час свои решения.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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