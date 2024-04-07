«Другого просто не будет. Мы не можем напечатать деньги и раздать». Президент взялся за местную вертикаль

В четверг, 4 апреля, все ждали громких назначений. Понятно, что в свете последних политических событий – а это выборы в Палату представителей, в Совет Республики, которые прошли, кстати, на этой неделе, их окончательные результаты узнаем 9 апреля, – много топовых должностей стали вакантными. Но в этот раз глава государства взялся за местную вертикаль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Караник: здравоохранение в Беларуси финансируется в 6 раз больше, чем МВД. Подробности.

Если уж на то пошло, сегодня точно не время для обид и тем более игр. Каждый день в мирной стране стоит очень большого количества общих, пусть где-то и не очень заметных усилий. Нет, можно, конечно, жить в иллюзиях, но практика показывает: куда здоровее дисциплинированно делать то, что прописано здравым смыслом и логикой, а не эмоциями. Даже если это путь не такой, как у всех.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Другого просто не будет. Мы не можем напечатать деньги и раздать, а то еще и с вертолета разбросать. Мы с ним с вертолета не разбрасывали в пандемию, когда все ошалели от этого. И в этом сейчас выигрываем, если бы это сделали, нас бы не было. Страны не было бы вообще. И мы с вами сегодня не то что больницы строить – у нас бы на хлеб не хватало денег. Поэтому надо понимать, что страна с ограниченными ресурсами. Нефти нет, газа нет, золото в земле, если есть, оно нерентабельно, добыть невозможно. И так далее. Надо понимать, где и на каком месте находимся. И надо врачам это объяснять. Они же умные люди: учителя, врачи. Наша опора.

Мы во многом пошли своим путем, и коль зашла речь о войне с вирусами, то в том, как прошел для нас пандемийный стресс-тест, во многом сыграло роль наше бережное отношение к сохранности советского наследия в виде инфекционных отделений и бесплатной медицины, мы не ретрограды, просто пропагандируем хозяйский подход. И так во всем, включая вопросы безопасности. Лукашенко: мне предлагали мины уничтожить. Я говорю: не спешите, посмотрите опыт Украины. Подробнее.

Расклад этот Главнокомандующий делал на примере тех же вооружений в поле, где одномоментно стояли танки, тренировались бойцы и работала мелиоративная техника. Чисто наша белорусская история. Мы не бросаемся в крайности, за это белорусов и критикуют, и любят. Лукашенко: мы хотим мирной жизни, не хочу, чтобы наши люди воевали. Подробнее.

Возвращаясь к поводу визита Президента в Гродно, строительству новой клиники, которая будет вместо той, что сейчас расположена на территории бывшего бернардинского монастыря, глава государства настоятельно просит подходить максимально рационально. Во-первых, сократить сроки реализации проекта, а во-вторых, учесть и опыт, и требования эффективного использования ресурса. И нового, и старого. Президент заложил капсулу на месте строительства городской больницы в Гродно. К слову, о дубляже полномочий и имитации бурной деятельности, вернее, недопустимости этого зашла речь во время назначения нового главы Банка развития. Сам собою возник логичный вопрос: в чем суть этой структуры и что стоит за красивыми витиеватыми формулировками? Лукашенко о главе Банка развития: не его функция уговаривать председателей райисполкомов реализовать проект. Подробности.

Еще раз обратите внимание на эту фразу, сказанную Президентом. Для любителей порассуждать о диктатуре и сказать о том, что решение принято, когда принято, как, например, было с ценами. А когда есть возможность порассуждать, тогда другой вопрос. Вот только важно понимать, что каждое принятое решение отразится даже не на нас самих. Смотрите дальше.