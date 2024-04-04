Лукашенко о главе Банка развития: не его функция уговаривать председателей райисполкомов реализовать проект

О кадрах сегодня, 4 апреля, речь шла во Дворце Независимости. Президент согласовал на должности ряд кандидатур: от главы концерна и банка до руководителя района в областном центре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это не означает, что Банк развития не должен работать, иначе зачем бы назначать туда руководителя, но значит, что нет возможности разбрасываться специалистами и неэффективно использовать ресурс. Президент предлагает подумать над этим вопросом и учесть все нюансы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо посмотреть. С банковской системой надо серьезно поработать. Сейчас, несмотря на сложные времена, принимать решение будем сегодня или завтра, или послезавтра. А, может, и вообще не будем принимать решение. Но надо посмотреть, потому что слишком много вот этих параллелей. Зачем нам в Беларуси, где в общем-то финансовая система устойчивая и дисциплинирована, и прочее… А ресурсов лишних нет. Моря этих ресурсов нет. Излишняя конкуренция – мы что-то видим. Ну, все говорят, что мы что-то видим там, но я считаю, что специалистов на местах видит Бог. И не их функция уговаривать председателя райисполкомов, чтобы они реализовали проект. Есть решение Президента – «Один район – один проект».