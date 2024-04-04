Лукашенко о главе Банка развития: не его функция уговаривать председателей райисполкомов реализовать проект
О кадрах сегодня, 4 апреля, речь шла во Дворце Независимости. Президент согласовал на должности ряд кандидатур: от главы концерна и банка до руководителя района в областном центре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это не означает, что Банк развития не должен работать, иначе зачем бы назначать туда руководителя, но значит, что нет возможности разбрасываться специалистами и неэффективно использовать ресурс. Президент предлагает подумать над этим вопросом и учесть все нюансы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо посмотреть. С банковской системой надо серьезно поработать. Сейчас, несмотря на сложные времена, принимать решение будем сегодня или завтра, или послезавтра. А, может, и вообще не будем принимать решение. Но надо посмотреть, потому что слишком много вот этих параллелей. Зачем нам в Беларуси, где в общем-то финансовая система устойчивая и дисциплинирована, и прочее… А ресурсов лишних нет. Моря этих ресурсов нет. Излишняя конкуренция – мы что-то видим. Ну, все говорят, что мы что-то видим там, но я считаю, что специалистов на местах видит Бог. И не их функция уговаривать председателя райисполкомов, чтобы они реализовали проект. Есть решение Президента – «Один район – один проект».
Все, что тут обсуждать! Чего он 50 человек уговаривает в этом? Понимаю, что, может, это и есть на самом деле. Но мне кажется, что вряд ли, чтобы банк ходил и кого-то уговаривал. Да, он их финансирует. Деньги откуда? Из бюджета. Какие бы там ни были акции и прочие бумаги, чтобы они не имитировали, все равно деньги в конечном счете не их. Я сомневаюсь, что вы там заработали какие-то деньги. Но огромное количество профессионалов отвлекаем из экономики в какой-то банк. Надо посмотреть с точки зрения оптимизации.
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