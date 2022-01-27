Друг Ирины Смольской: она была беленькая, красивая девочка, очень улыбчивое дитя

Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Какой Ирина была в детстве? Может быть, какие-то случаи вы нам расскажете.
Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Какой Ирина была в детстве? Может быть, какие-то случаи вы нам расскажете.
Оксана Цюпак, двоюродная сестра Ирины Смольской:
Случаев, наверное, я так и не вспомню, но могу рассказать просто про нашу семью, из какой семьи Ира. Может быть она, в силу своей гордости, потому что Ира была гордый человек и не рассказывала никогда.
Я начну с дедушек. Один дедушка у нее был военный, второй – главный бухгалтер совхоза «Вишневка». Две бабушки – педработники. Семья, из которой Ирин отец, очень большая: семь детей было у бабушки и дедушки. Дедушка наш танцевал, пел, был в Союзе молодых писателей и ездил даже в Москву на съезд, писал какие-то очерки. А бабушка со стороны мамы очень хорошо пела украинские народные песни. Дедушка был россиянин, бабушка – украинка.
Папа Ирин тоже был очень творческий человек: играл на аккордеоне, пел, очень любил Есенина. Мама Ирина, кстати, хотела поступать в Ленинград на режиссера и не прошла по баллам (так что у Иры действительно были гены какие-то), и потом поступила к нам, в БГУ, на исторический факультет. Дяди и тети тоже все творческие личности, все с высшим образованием, например.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Она прямо с ранних лет участвовала в каких-то больших мероприятиях. Вплоть до того, что на каких-то правительственных делегациях ей поручали вручить цветы. Это было на тот момент очень ответственно, не каждому ребенку могли дать цветы, чтобы нес к руководителям страны на тот момент.
Данила Михайлиди, руководитель ансамбля, друг Ирины Смольской:
Она фактурный человек. Она беленькая, красивая девочка, очень улыбчивое дитя. Хотя есть фотографии, где она стоит прямо серьезная, но я не помню, чтобы Ира прямо в жизни была вся вот такая (нахмуренная – прим. ред.). Сейчас специально посмотрел, какие фотографии у нас были детские, нигде.
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