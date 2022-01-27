Друг Ирины Смольской: она была беленькая, красивая девочка, очень улыбчивое дитя

Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Какой Ирина была в детстве? Может быть, какие-то случаи вы нам расскажете.

Оксана Цюпак, двоюродная сестра Ирины Смольской:

Случаев, наверное, я так и не вспомню, но могу рассказать просто про нашу семью, из какой семьи Ира. Может быть она, в силу своей гордости, потому что Ира была гордый человек и не рассказывала никогда. Я начну с дедушек. Один дедушка у нее был военный, второй – главный бухгалтер совхоза «Вишневка». Две бабушки – педработники. Семья, из которой Ирин отец, очень большая: семь детей было у бабушки и дедушки. Дедушка наш танцевал, пел, был в Союзе молодых писателей и ездил даже в Москву на съезд, писал какие-то очерки. А бабушка со стороны мамы очень хорошо пела украинские народные песни. Дедушка был россиянин, бабушка – украинка.