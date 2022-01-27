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Заместитель госсекретаря Совбеза: новая Конституция – это развитие, основанное на современных ориентирах

27 января 2022 14:14
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Новости Беларуси. Ценность независимости, суверенитета, территориальной целостности. Проект обновленной Конституции позволяет на принципиально новом уровне защищать национальные интересы Беларуси. Таким мнением 27 января поделился заместитель госсекретаря Совбеза Владимир Арчаков во время республиканского форума, посвященного безопасности.

Заместитель госсекретаря Совбеза: новая Конституция – это развитие, основанное на современных ориентирах-1

Ситуация в регионе, трансформация угроз, возникающих вокруг нашей страны, цветные революции, терроризм, новые вызовы и варианты адекватного реагирования на них – вот неполный список тем, которые обсудили участники встречи.

Заместитель госсекретаря Совбеза: новая Конституция – это развитие, основанное на современных ориентирах-4

Владимир Арчаков, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:
В проекте новой Конституции появляется такой национальный интерес, как благосостояние каждого человека и процветание страны. То есть это то, за что государство должно и будет бороться всеми имеющимися у него силами и средствами. Такого раньше никогда не было. Но одновременно с этим появляется такое понятие, как социальная ответственность каждого человека, а не только государства, поэтому новая Конституция – это развитие, основанное на новых, современных ориентирах и взаимных обязательствах.

Заместитель госсекретаря Совбеза: новая Конституция – это развитие, основанное на современных ориентирах-7

Николай Бузин, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Появились негосударственные акторы в международной политике. Но однозначно противотечения рождаются на межгосударственном уровне. Мы не можем говорить о том, что военное столкновение возможно при отсутствии заинтересованности, при отсутствии каких-то противоречий на межгосударственном уровне. Все остальное – это способы и средства достижения цели.

Заместитель госсекретаря Совбеза: новая Конституция – это развитие, основанное на современных ориентирах-10

В работе форума принимают участие более 120 представителей госорганов и научного сообщества. По итогам конференции будет опубликован сборник с тезисами наиболее актуальных аналитических и социологических докладов.

# Конституция # общество # Владимир Арчаков # Николай Бузин # Фотофакт

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