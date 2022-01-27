Всегда говорила, что сцена её любит. Какой была Ирина Смольская?

Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i». Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

На 52-м году ушла из жизни знаменитая телеведущая, певица, наша коллега Ирина Смольская. Это случилось 9 января, и мы до сих пор не можем в это поверить. Но факт остается фактом: Ирины с нами больше нет. Этот выпуск мы решили назвать «Прощай, легенда» и посвятить его Ирине Смольской.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Ирина Смольская родилась в Минске. В пять лет ее мама отдала в танцевальный ансамбль, и с тех пор она сцену больше не покидала. С легендарным ансамблем «Ровесник» она объездила практически весь Советский Союз. В память об Ирине Смольской. Детство, карьера и воспоминания близких об известной телеведущей и артистке Беларуси. Читайте здесь. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Ирина мечтала стать актрисой и всегда говорила, что камера и сцена ее любят. В 1992-м она прошла кастинг дикторов на телеканале БТ, и ее выбрали из тысячи претендентов. С тех пор начался ее телевизионный путь длиной почти в 30 лет.