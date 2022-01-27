Всегда говорила, что сцена её любит. Какой была Ирина Смольская?
Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i».
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
На 52-м году ушла из жизни знаменитая телеведущая, певица, наша коллега Ирина Смольская. Это случилось 9 января, и мы до сих пор не можем в это поверить. Но факт остается фактом: Ирины с нами больше нет. Этот выпуск мы решили назвать «Прощай, легенда» и посвятить его Ирине Смольской.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Ирина Смольская родилась в Минске. В пять лет ее мама отдала в танцевальный ансамбль, и с тех пор она сцену больше не покидала. С легендарным ансамблем «Ровесник» она объездила практически весь Советский Союз.
В память об Ирине Смольской. Детство, карьера и воспоминания близких об известной телеведущей и артистке Беларуси. Читайте здесь.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Ирина мечтала стать актрисой и всегда говорила, что камера и сцена ее любят. В 1992-м она прошла кастинг дикторов на телеканале БТ, и ее выбрали из тысячи претендентов. С тех пор начался ее телевизионный путь длиной почти в 30 лет.
Екатерина Забенько:
Ирина Смольская была лицом белорусского телевидения, но последние 20 лет называла вторым домом телеканал СТВ, потом уже и телеканал «РТР-Беларусь» в том числе, где она вела одну из последних своих программ. В 2008 году она была удостоена награды «Телевершина» в номинации «Лучший ведущий информационной программы».
Алена Родовская:
Ну и конечно, Ирину все помнят как талантливую ведущую концертов, певицу. Вместе с Игорем Аксютой она выпустила и музыкальный альбом, и клипы. Ну и, конечно, последний яркий проект с участием Ирины – это проект о погоде «Плюс-минус» на «РТР-Беларусь».