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«Всё зависит от вкуса автора». Выставка вытинанки открылась в Вилейском музее

27 января 2022 14:16
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Новости Беларуси. Старинный вид народного творчества. Выставка вытинанки открылась в Вилейском краеведческом музее. В экспозиции представлено около 30 работ молодечненской мастерицы Елизаветы Червонцевой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Всё зависит от вкуса автора». Выставка вытинанки открылась в Вилейском музее-1

В тематике ажурных картин отражены мифические сюжеты. Во многих работах зашифрованы символы. Например, резные птицы олицетворяют душу. Мастер передала в вытинанке также образы родного края, присутствуют и библейские мотивы. Помимо классических изделий на однотонном фоне, можно увидеть также оригинальные авторские решения с подложками.  

«Всё зависит от вкуса автора». Выставка вытинанки открылась в Вилейском музее-4

Мария Мечковская, старший научный сотрудник Вилейского краеведческого музея:   
Здесь, как вы можете заметить, да, действительно есть сочетание с фотографиями. Чаще всего подложки используются самые разные. Все зависит именно от вкуса автора. Однако все это объединяет ощущение собственной родины, собственной жизни, собственной какой-то души. Особенно очень прослеживается ярко именно такое духовное начало в работах мастера.  

«Всё зависит от вкуса автора». Выставка вытинанки открылась в Вилейском музее-7

Вытинанка – это древнее народное искусство. И в последние время оно активно возрождается. В чем заслуга профессиональных мастеров.  

# Выставка # общество # Елизавета Червонцева # Мария Мечковская # Фотофакт

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