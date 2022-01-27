«Всё зависит от вкуса автора». Выставка вытинанки открылась в Вилейском музее

Новости Беларуси. Старинный вид народного творчества. Выставка вытинанки открылась в Вилейском краеведческом музее. В экспозиции представлено около 30 работ молодечненской мастерицы Елизаветы Червонцевой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В тематике ажурных картин отражены мифические сюжеты. Во многих работах зашифрованы символы. Например, резные птицы олицетворяют душу. Мастер передала в вытинанке также образы родного края, присутствуют и библейские мотивы. Помимо классических изделий на однотонном фоне, можно увидеть также оригинальные авторские решения с подложками.

Мария Мечковская, старший научный сотрудник Вилейского краеведческого музея:

Здесь, как вы можете заметить, да, действительно есть сочетание с фотографиями. Чаще всего подложки используются самые разные. Все зависит именно от вкуса автора. Однако все это объединяет ощущение собственной родины, собственной жизни, собственной какой-то души. Особенно очень прослеживается ярко именно такое духовное начало в работах мастера.