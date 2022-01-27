«Мне это сложно, я с ней 10 лет в машине». Игорь Аксюта о том, почему не хотел говорить о смерти Смольской

Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Игорь, у вас телефон хоть на секунду смолкал или просто поток сообщений и звонков?

Игорь Аксюта, певец, композитор:

Это был поток сообщений. Мне Валя позвонила – неужели это правда? Я ответил, что даже не хочу разговаривать, у меня давление поднялось. Мне очень вообще сложно было пережить это, потому что я не дал ни одного комментария ни в Петербург, мне звонили, ни в Москву. Я пришел на эту передачу только из-за того, что она здесь работала, ради уважения ее места. Так я вообще комментарии никому не даю, никому ничего не говорю. Мне это сложно, я с ней 10 лет в машине, мы были самый гастролированный дуэт в стране. Поверьте, за 10 лет в машине мы многое друг с другом… Мы и детей растили вместе, на даче отдыхали, праздники встречали вместе. Это сложно мне. Алена Родовская:

Вы когда с ней встретились много лет назад, сразу распознали талант?