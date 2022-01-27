«Мне это сложно, я с ней 10 лет в машине». Игорь Аксюта о том, почему не хотел говорить о смерти Смольской

Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Игорь, у вас телефон хоть на секунду смолкал или просто поток сообщений и звонков?
Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Игорь, у вас телефон хоть на секунду смолкал или просто поток сообщений и звонков?
Игорь Аксюта, певец, композитор:
Это был поток сообщений. Мне Валя позвонила – неужели это правда? Я ответил, что даже не хочу разговаривать, у меня давление поднялось. Мне очень вообще сложно было пережить это, потому что я не дал ни одного комментария ни в Петербург, мне звонили, ни в Москву. Я пришел на эту передачу только из-за того, что она здесь работала, ради уважения ее места. Так я вообще комментарии никому не даю, никому ничего не говорю.
Мне это сложно, я с ней 10 лет в машине, мы были самый гастролированный дуэт в стране. Поверьте, за 10 лет в машине мы многое друг с другом… Мы и детей растили вместе, на даче отдыхали, праздники встречали вместе. Это сложно мне.
Алена Родовская:
Вы когда с ней встретились много лет назад, сразу распознали талант?
Игорь Аксюта:
Я был в студии. Она приехала записывать новую песню в нашу студию к нашему звукорежиссеру. Я на нее смотрю: мне вот что-то такое надо. Я горю: «Давай попробуем записать одну песню». «Давай». Мы прямо в этот же день записали с ней песню. Мы ее отсняли. Я после этой песни говорю: «Давай альбом сделаем вместе». Она: «Давай». И вот мы начали работать. Мы с 2005 года работали 10 лет.
Александра Груздева, певица:
А если бы вы слышали, какие овации в зрительном зале раздавались. На бис вызывали. Какой у нее редчайший тембр, как она пела живьем. Извините, не как многие сейчас артисты под фонограмму. В те времена мы тоже с вами, Игорь, ездили и все это видели.
Игорь Аксюта:
Да, вы, наверное, с нами где-то полгода ездили.
Александра Груздева:
Как она волновалась. Сколько она, извините меня, сигарет выкуривала, потому что ей нужно было, чтобы все прошло идеально. Она волновалась как самый настоящий творческий человек.
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