«Накануне разговаривала с ней». Как друзья и родственники восприняли известие о смерти Смольской

Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Знаете, вы люди, в принципе, молодые. И самое страшное, что может быть – когда просыпаешься рано утром, и вдруг оказывается, что кто-то близкий из твоего окружения уходит из этого мира. Какие эмоции вы испытали, когда узнали о трагическом событии?

Оксана Цюпак, двоюродная сестра Ирины Смольской:

Когда мне позвонил муж Иры и сказал, что Иры больше нет, я рассмеялась и сказала: «Ты что, шутишь?» Конечно, я не могла представить такое, потому что накануне разговаривала с ней и все было более или менее нормально. Конечно, это было шоком. И слезы, и все. Для нашей семьи, конечно, большое горе то, что произошло и Ирой, потому что никто не ожидал, что жизнь закончится так рано. Это горе, горе для всех. Но Ира была бы счастлива – я просто знала ее очень хорошо – что о ней снимают передачу, что люди о ней говорят, думают. Вот сейчас мы будем о ней говорить, нас будут смотреть тысячи людей, которые любили и ждали передачи Ирины. И только лишь благодаря этому мы можем сегодня говорить спокойно о ней и говорить все, что знаем. Хотя это горе, но в то же время в душе должно быть успокоение, чтобы рассказать о нашей Ире хорошие моменты, которые, может быть, люди не знают. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Данила, как вы эту печальную новость восприняли? Где она вас застала?

Данила Михайлиди, руководитель ансамбля, друг Ирины Смольской:

Мы с Ирой танцевали в детстве и очень до последнего дня практически общались. Почти до последнего дня, потому что последнее сообщение у нас месяц тому… Она сломала руку и очень тяжело переносила. Она очень трогательное видео прислала, очень трогательное, где одна рука у нее как сломанный лебедь, а другой она под Сен-Санса… Екатерина Забенько:

Заметьте, видео. Телеведущая, человек, который привык транслировать через экран, даже если это телефон. Данила Михайлиди:

Да. Алена Родовская:

Она была сильным человеком по характеру? Данила Михайлиди:

Она была задорный очень человек. Она была очень живой. Импульсивной, безусловно, но очень живой. Естественный, живой человек со своими достоинствами и недостатками. Узнал я именно от одного из наших, с кем вместе мы когда-то танцевали. Естественно, я подумал сначала, что это утка, честно скажу. Я не воспринял это как правду.

Александра Груздева, певица:

Вы знаете, в этот момент мы разговаривали друг с другом по телефону. Я зашла в Instagram, это было 9 января, это был вечер. Я вижу в «Синеокой родине» сообщение, и у меня возглас: «Что?» Валентина Груздева, певица:

Она мне говорит: «Что? Валя…» Я говорю: «Саша, это фейк». Александра Груздева:

Мне показалось, что у меня галлюцинации. Валентина Груздева:

Ты что, этого быть не может. Нас это прибило настолько…