«Накануне разговаривала с ней». Как друзья и родственники восприняли известие о смерти Смольской
Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Знаете, вы люди, в принципе, молодые. И самое страшное, что может быть – когда просыпаешься рано утром, и вдруг оказывается, что кто-то близкий из твоего окружения уходит из этого мира. Какие эмоции вы испытали, когда узнали о трагическом событии?
Оксана Цюпак, двоюродная сестра Ирины Смольской:
Когда мне позвонил муж Иры и сказал, что Иры больше нет, я рассмеялась и сказала: «Ты что, шутишь?» Конечно, я не могла представить такое, потому что накануне разговаривала с ней и все было более или менее нормально. Конечно, это было шоком. И слезы, и все. Для нашей семьи, конечно, большое горе то, что произошло и Ирой, потому что никто не ожидал, что жизнь закончится так рано.
Это горе, горе для всех. Но Ира была бы счастлива – я просто знала ее очень хорошо – что о ней снимают передачу, что люди о ней говорят, думают. Вот сейчас мы будем о ней говорить, нас будут смотреть тысячи людей, которые любили и ждали передачи Ирины. И только лишь благодаря этому мы можем сегодня говорить спокойно о ней и говорить все, что знаем. Хотя это горе, но в то же время в душе должно быть успокоение, чтобы рассказать о нашей Ире хорошие моменты, которые, может быть, люди не знают.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Данила, как вы эту печальную новость восприняли? Где она вас застала?
Данила Михайлиди, руководитель ансамбля, друг Ирины Смольской:
Мы с Ирой танцевали в детстве и очень до последнего дня практически общались. Почти до последнего дня, потому что последнее сообщение у нас месяц тому… Она сломала руку и очень тяжело переносила. Она очень трогательное видео прислала, очень трогательное, где одна рука у нее как сломанный лебедь, а другой она под Сен-Санса…
Екатерина Забенько:
Заметьте, видео. Телеведущая, человек, который привык транслировать через экран, даже если это телефон.
Данила Михайлиди:
Да.
Алена Родовская:
Она была сильным человеком по характеру?
Данила Михайлиди:
Она была задорный очень человек. Она была очень живой. Импульсивной, безусловно, но очень живой. Естественный, живой человек со своими достоинствами и недостатками.
Узнал я именно от одного из наших, с кем вместе мы когда-то танцевали. Естественно, я подумал сначала, что это утка, честно скажу. Я не воспринял это как правду.
Александра Груздева, певица:
Вы знаете, в этот момент мы разговаривали друг с другом по телефону. Я зашла в Instagram, это было 9 января, это был вечер. Я вижу в «Синеокой родине» сообщение, и у меня возглас: «Что?»
Валентина Груздева, певица:
Она мне говорит: «Что? Валя…» Я говорю: «Саша, это фейк».
Александра Груздева:
Мне показалось, что у меня галлюцинации.
Валентина Груздева:
Ты что, этого быть не может. Нас это прибило настолько…
Александра Груздева:
Прибило морально настолько! Вы знаете, многие люди известные стали писать посты в FaceBook. То есть даже оставить комментарий… Это был какой-то гром среди ясного неба.
Знаете, девочки, вот сейчас мы в гримерке сидели, честно говоря, я ревела. Я плакала, я понимала, что буду плакать. А вот сейчас поставили фотографию Ирины Смольской – я чувствую, она сейчас здесь. Мне не хочется плакать. У меня здесь вот платочек, я думала, что я сейчас буду рыдать, а я чувствую: люди не умирают. Она сейчас здесь и она дает мне энергию.
Валентина Груздева:
Я настолько не понимала. Я не знала этой информации. Мы выступали с Игорем Аксютой, с Владимиром Ухтинским и с Ириной на концертах. Я сразу позвонила Игорю и говорю: «Это правда? Это что?» Он сказал: «Да».
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