Сестра Смольской: и я смеялась у Иры на дне рождения столько, сколько не смеялась за полгода

Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i».
Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i».
Оксана Цюпак, двоюродная сестра Ирины Смольской:
Мы с ней встречались регулярно на ее дне рождения, 1 декабря. Начиная, наверное, с четырехлетнего Ириного возраста, я посещала все ее дни рождения. Только в этом году, в связи с коронавирусом, ограничивая общение, я не была. А так всегда. Я так обожала ее дни рождения! Всегда было много друзей, огромный стол, она успевала наготовить салаты, горячее, пекла торт сама.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Удивительно для творческой, талантливой, известной женщины, чтобы она еще своими ручками могла накрыть поляну.
Оксана Цюпак:
Ей это, самое главное, было легко. Когда она встречала гостей, у нее вид был праздничный, радостный. Конечно, каждый гость должен был говорить тост. Она очень любила тосты, и она представляла всех. Про меня она говорила: это моя любимая сестра, она ко мне ходит на все дни рождения. И, конечно, говорили комплименты Ире. День рождения заканчивался караоке, обязательно мы пели песни. Я более серьезная, чем Ира, и я смеялась у Иры на дне рождения столько, сколько не смеялась за полгода.
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