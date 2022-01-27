Сестра Смольской: и я смеялась у Иры на дне рождения столько, сколько не смеялась за полгода

​​​​​​Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i» .

Оксана Цюпак, двоюродная сестра Ирины Смольской:

Мы с ней встречались регулярно на ее дне рождения, 1 декабря. Начиная, наверное, с четырехлетнего Ириного возраста, я посещала все ее дни рождения. Только в этом году, в связи с коронавирусом, ограничивая общение, я не была. А так всегда. Я так обожала ее дни рождения! Всегда было много друзей, огромный стол, она успевала наготовить салаты, горячее, пекла торт сама.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Удивительно для творческой, талантливой, известной женщины, чтобы она еще своими ручками могла накрыть поляну.