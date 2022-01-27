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Сестра Смольской: и я смеялась у Иры на дне рождения столько, сколько не смеялась за полгода

27 января 2022 14:09
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​​​​​​Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i».

Сестра Смольской: и я смеялась у Иры на дне рождения столько, сколько не смеялась за полгода-1

Оксана Цюпак, двоюродная сестра Ирины Смольской:
Мы с ней встречались регулярно на ее дне рождения, 1 декабря. Начиная, наверное, с четырехлетнего Ириного возраста, я посещала все ее дни рождения. Только в этом году, в связи с коронавирусом, ограничивая общение, я не была. А так всегда. Я так обожала ее дни рождения! Всегда было много друзей, огромный стол, она успевала наготовить салаты, горячее, пекла торт сама.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Удивительно для творческой, талантливой, известной женщины, чтобы она еще своими ручками могла накрыть поляну.

Сестра Смольской: и я смеялась у Иры на дне рождения столько, сколько не смеялась за полгода-4

Оксана Цюпак:
Ей это, самое главное, было легко. Когда она встречала гостей, у нее вид был праздничный, радостный. Конечно, каждый гость должен был говорить тост. Она очень любила тосты, и она представляла всех. Про меня она говорила: это моя любимая сестра, она ко мне ходит на все дни рождения. И, конечно, говорили комплименты Ире. День рождения заканчивался караоке, обязательно мы пели песни. Я более серьезная, чем Ира, и я смеялась у Иры на дне рождения столько, сколько не смеялась за полгода.

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# Некролог # общество # Ирина Смольская # Оксана Цюпак # Екатерина Забенько # Фотофакт

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